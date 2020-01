La resaca más dura que deja la Supercopa de España no es el tangue que le ha hecho Rubiales al Valencia CF, porque eso ya lo sabíamos desde hace meses. El tangue nada tiene que ver con el resultado y el juego, tiene que ver con invitar a unos equipos que no deberían haber jugado esa competición para que la Federación gane más dinero, desde ese punto de vista, la Supercopa es ilegítima, fraudulenta o como cada uno quiera llamarla. Lo que más me preocupa de lo sucedido en Arabia es futbolístico. Y tiene que ver básicamente con que el Valencia CF, sus futbolistas y su entrenador, no comparecieron. En los días previos al partido dijeron unas cosas que luego no hicieron sobre el terreno de juego, y con ello se puede romper la magia que había entre afición y futbolistas. Se puede romper la confianza total que tiene el valencianismo en que sus jugadores lo dan todo sobre el terreno de juego. Luego, pierden, ganan o empatan, pero lo dan todo. Y eso no pasó en Arabia.

A partir de ahí, sigo confiando plenamente en ellos y espero que a Celades no le den más ataques de entrenador. Que no sirva esto como consuelo de tontos, pero espero que en el fondo, la bochornosa derrota ante el Real Madrid sirva para que los jugadores se den cuenta de que si no salen intensos, no pueden con equipos del calibre del Real Madrid, y se supone que este equipo quiere seguir compitiendo en la Liga de Campeones. Cuando Celades dice "nos ha faltado estar más activos", lo está dejando claro. Teniendo en cuenta el talante del técnico en rueda de prensa, esa falta de actividad que denuncia, dice muchas cosas. Falta de intensidad, atención, concentración, vigor... Lo diré de otra forma, a poco que salgan con esa 'actividad' ante el Atalanta, ya nos podemos ir despidiendo de la Champions. Por eso espero que de la basura de la Supercopa nazca de nuevo una flor, es decir, espero que los futbolistas y el entrenador aprendan la lección. Unos que en el Valencia CF la 'actividad' no se negocia, y el otro que si algo le estaba funcionando bien era precisamente que no tocaba lo que funcionaba. Y en Arabia lo tocó... Siempre he pensado que cuando Parejo dijo que Celades "está siendo muy inteligente" y que «de vez en cuando introduce matices» se refería precisamente a eso, aunque en este caso, tal vez lo conveniente sea definir esos 'matices'. Repito: sigo confiando en estos futbolistas pero considero imprescindible que aprendan del error. Si lo hacen, en unas semanas nadie se acordará de la Supercopa del tangue.



Otra vez

Por favor, que algún equipo fiche a Marcelino cuanto antes. Nada tengo que objetar a la labor del asturiano como entrenador, es más, es del tipo de entrenador 'barraquero' que se ajusta a mi manera de entender el fútbol, pero se le pueden hacer más de uno y dos -y diez- reproches a sus últimas intervenciones públicas. Se empeña en poner el acento en que no salió del Valencia CF por malos resultados, cuando es algo que sabe todo el mundo futbolístico. Si tanto interés tiene en que esa idea quede clara, por algo serဠDesde la distancia suena a que tiene especial interés en que su mensaje sea «oigan, que yo doy resultados como entrenador. ¡Y no soy conflictivo!». Si lo piensas, es como si le fallara el subconsciente, lo que quiero decir es que de tanto querer dejar claro que como entrenador da buenos resultados nos está diciendo que lo que quiere quitarse de encima es la fama de conflictivo. La duda que me queda es si cuando Marcelino dice que este Valencia CF lo construyeron él, Mateu Alemany y Longoria, cosa que no niego en absoluto, si se refiere a Valencia CF que está en octavos de la Champions o si al Valencia CF que hizo la mona en Arabia contra el Real Madrid€ Supongo que a los dos, claro.

