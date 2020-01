Las claves de la renovación de Ferran Torres

Tengo algo que decir sobre la renovación de Ferran Torres. Desde la información, que tampoco hay mucha, y desde la reflexión, que le he dado muchas vueltas, me atrevo a decir hoy mismo que va a renovar con el Valencia CF. Y lo fundamento en dos preguntas que seguro se han hecho tanto el futbolista como el club. ¿Dónde va a estar ahora Ferran mejor que en el Valencia CF?, se preguntará el futbolista. Y ¿cuánto me costaría ahora fichar un futbolista como Ferran? se preguntará el club.

Vamos por partes y primero con la parte de Ferran. Está en un club que, entre otras cosas, se deshizo de Marcelino por sus reticencias a contar con los futbolistas jóvenes, especialmente con él y con Kang in Lee. Habrá quien le parezca bien y quien le parezca mal, pero es la realidad. A principios del verano pasado Mateu Alemany le planteó la posibilidad a Peter Lim de renovar a Marcelino pero este no quiso porque ante la negativa del asturiano a apostar por los jóvenes, decidió que seguiría una temporada más -la que le quedaba de contrato- porque su plan era, precisamente, contar con futbolistas de la cantera. Luego vino el cese, que, habrá quien le guste y habrá quien no le guste, estuvo motivado porque a Lim no le gustaron los mensajes públicos que Marcelino le enviaba en las ruedas de prensa. El entrenador puede decir que no le enviaba mensajes pero la realidad es que Lim interpretaba que sí y por eso lo tiró a la calle. Es lo que sucedió. Marcelino cogió al equipo de dónde lo cogió y lo metió dos años en Champions y lo hizo campeón de Copa cuando el club llevaba once años sin ganar nada, y a pesar de ello, el Valencia CF se 'desenamora' de él porque no cuenta con los jóvenes, por lo tanto, ¿dónde va a ir Ferran? Está en casa, en un club dispuesto a mucho para que los canteranos jueguen, y la afición lo adora. El contexto ideal para crecer como futbolista. Si fuera bobo, priorizaría el dinero, pero no lo es...

Vamos con el Valencia CF. Sabe que Ferran no prioriza el dinero pero también sabe que, dado el tipo de futbolista que es y su situación contractual, va a tener que gastárselo para renovarlo. Y me parece bien. Si hay dinero, mejor para los de casa que valen que para 'Pepitinho' del Benfica. Pero todavía hay algo más que debe hacer el Valencia CF: dejarle el camino libre. Ferran ha demostrado que tiene talento y personalidad, ahora necesita saber que es una apuesta del club, y eso se hace de una forma: no fichar a 'Pepitov,' centrocampista de banda del Oporto por 50 millones... La clave es proyecto deportivo. Y a pelear.