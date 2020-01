¿Contra el Barça sí van a darlo todo?

El partido que hizo el Valencia CF en Mallorca es una vergüenza y requiere algunas reflexiones. Vamos por partes. Primero para Celades, es el entrenador y por tanto el gran responsable de que los futbolistas, el día en que se pueden poner a un punto del Sevilla y el Atlético, salgan a pasearse. ¿Qué hace Celades para que sus futbolistas no elijan no correr en Mallorca? O, ¿qué no hace o qué ha dejado de hacer? Si el equipo tiene falta de actitud, al primero que hay que pedir explicaciones es al entrenador. Vamos con los futbolistas. Es tremendo tener que leer esto que dice Parejo, el capitán: «Hoy no estuvimos a la altura del escudo y nosotros somos los primeros que lo sabemos. Haremos autocrítica y miraremos hacia delante... El Valencia es lo primero. Amunt!». Está diciendo que eligieron no correr. El Real Madrid de Zidane gana partidos porque curra como el que más, pero ellos eligen no correr. El Atlético de Madrid perdió el sábado en Eibar porque se dejó la intensidad en casa y ellos decidieron no correr en Son Moix.

Y sale Gayà y pide perdón. Está bien pedir perdón, pero que vigilen los futbolistas del Valencia CF porque la confianza cuesta mucho de ganar y se pierde con muy poco. Hasta ahora los aficionados estaban rendidos a ellos porque eran un equipo que ganara, empatara o perdiera, peleaba hasta el final. Ahora no, ahora hay partidos en los que no es apetece. Una más como la de Mallorca y todo lo que han logrado hasta ahora no servirá de nada. Está bien que Parejo y Gayà pidan disculpas y asuman la culpabilidad que tienen, porque lo primero para solucionar un problema es detectarlo y asumirlo pero ya no vale con decirlo. Ahora tienen que demostrarlo. Tienen que decirle a los aficionados del Valencia CF que no volverán a elegir partidos y que lo darán todo siempre. ¿Qué van a hacer, correr ante el Barcelona y dejarse el alma ante el Atalanta para volver a pasearse ante, por ejemplo, del Leganés, dicho con todos los respetos para el Leganés? Pues se aplaudirán las victorias y se criticarán las derrotas, pero habrán perdido, como futbolistas, la esencia que les estaba llevando a formar parte de la historia de un club como el Valencia CF. Pudiendo entrar en la leyenda de un club como este, habiéndose ganado el corazón de los aficionados, eligen quedarse con haber ganado una Copa. ¡Qué falta de ambición!

PD: Celades, pon a los que tengan ilusión por jugar en este equipo. De los titulares salvo a Gayà. Y vi en Ferran y Kang In las ganas que no vi en otros. Toma nota.

