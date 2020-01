Barça, enséñame la pasta

Pues ya tenemos lío con Rodrigo otra vez. Todo arranca con el interés de Quique Setién por llevárselo al FC Barcelona y uno de los debates, para mí no el principal, vuelve a ser qué fue antes, el huevo o la gallina, es decir, si el Valencia CF que lo quiere vender o el futbolista que se quiere ir. Pues chico, las dos cosas. Estamos como en verano pero en vez del Atlético es el Barça. Si Rodrigo no se quisiera ir ya lo habría dicho porque tiene canales propios y del Valencia CF para decirlo, y si el Valencia CF no lo quisiera vender no pediría 60 millones y remitiría al cualquier club comprador a la cláusula de rescisión. Se juntan el hambre y las ganas de comer. Que a estas alturas estemos con este debate no digo que me canse, digo que ya deberíamos haber aprendido que esto del fútbol es así, pero tampoco seré yo quien luche contra la manía de aquellos que en todo montan una película de vaqueros con buenos y malos.

Que cada uno lo vea como quiera pero para mí lo sustancial es si tras una hipotética venta de Rodrigo el Valencia CF tendrá mejor o peor equipo. Es lo que me importa. Al respecto tengo opinión: Si el mundo se divide entre rodriguistas y no rodriguistas, yo no estoy en los rodriguistas, pero dicho esto, no vendería a Rodrigo ahora al FC Barcelona porque su impronta en el juego del equipo es difícilmente sustituible en este mercado. No me opongo a vender porque entiendo que bien hecho es una manera de financiarte para tener mejor equipo y así lo ha hecho el Valencia CF años atrás y así lo hace ahora el Atlético de Madrid y recientemente el Sevilla, pero con lo que hay por delante por disputar, lo que necesita el equipo es fichar, no vender. Y luego está la manera de vender, porque puede llegar un momento en el que el futbolista en cuestión, en este caso Rodrigo, se plante y te diga que se quiere ir porque el Barça es la oportunidad de su vida. Llegado ese momento, como club entiendo que tomes la decisión de vender, aunque puedes tomar la decisión de decirle al futbolista que se ponga las pilas, entrene y juegue a fútbol, -aunque eso es más fácil decirlo que hacerlo- pero una cosa es vender y otra aceptar cualquier oferta por uno de tus futbolistas más importantes. Si Rodrigo quiere jugar en el Barça, que hable con el Barça y que le diga que sea respetuoso y pague lo que pide el Valencia CF. No se puede querer fichar a una de las estrellas del Valencia CF por cuatro duros. Espero que el club de Mestalla se haga de respetar, si no pagan lo que pide, se queda. Y punto.