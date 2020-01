Rodrigo y los patos del Manzanares

No niego que Setién quiera fichar a Rodrigo, tiene lesionado a Luis Suárez y está ante la oportunidad de su vida por lo que entiendo que exija futbolistas para lograr los resultados que le permitan seguir siendo entrenador del FC Barcelona. Tiene de contrato lo que queda de esta temporada y dos más pero ya sabemos cómo es esto del fútbol, si el equipo tiene un constipado puede ser el primero en caer dado su poco bagaje como técnico para un club como ese. Repito que lo entiendo pero ya llega a ser caprichoso el destino. El sábado el Barça visita Mestalla. ¡Vaya hombre! Seamos honestos, lo normal es que Rodrigo esté como loco por fichar por el FC Barcelona, y lo está, y supongo que será lógico que el chaval esté en estos momentos más perdido -extraño- que un pato en el Manzanares, pero eso es una cosa y otra muy diferente asumir que el Barça se puede llevar a una estrella del Valencia CF como si no pasara nada y que encima hasta parezca que tengamos que mendigarles la venta o pedirles por favor que sean tan bondadosos de fichar a Rodrigo. Señor Bartomeu, desde la distancia jamás había visto un presidente tan dispuesto a lo que sea para seguir en el cargo, allá usted con su despesperación, pero respétese, y sobre todo, respete al Valencia CF. Si quiere fichar a Rodrigo lo paga, pero marear la perdiz sin tener dinero a solo unos días de visitar Mestalla es una estrategia que solo está a la altura de Florentino Pérez y sus esbirros, esos que cada semana publican que el Madrid quiere al mejor de cada equipo con el que se enfrenta. ¡Esa estrategia tiene más años que la Charito! Le diré más, en esto del fútbol solo hay una cosa peor que ser madridista, y es ser aspirante a madridista, pues eso es usted, aspirante a Florentino Pérez. ¿Tiene dinero? Pues venga a por Rodrigo. ¿No tiene dinero? Pues se queda en casa y no mete la nariz en la de los demás. El último que ha querido fichar a Rodrigo con 'cacaus i tramusos' ha sido el Atlético de Madrid, y salió escaldado porque llegó con pagarés de ya te veré. Lo dicho, un quiero y no puedo. Pero también hay que exigirle al Valencia CF que se respete y con esto no digo que en el caso Rodrigo no lo esté haciendo. Una cosa es asumir que tienes que vender a un futbolista que es una de tus estrellas a pocos días de que se cierre el mercado, y otra tragar con todo. Esperemos que el Valencia no acepte pulpo como animal de compañía y plante la bandera. Si son sesenta millones, son sesenta. Si se garantiza el pago para verano da lo mismo, pero los sesenta en la mesa. Es fácil.