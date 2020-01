Rubiales, el Valencia CF gana la Supercopa

Le prometí a Jose el martes de la semana pasada que si el Valencia CF le ganaba al Barça titularía esta columna de opinión diciendo que hoy, sobre todo, me acuerdo de los tres puntos que se tiraron a la basura y una vez más no estaré a la altura. Y una vez más él lo entenderá. Y no será porque no me acuerde de lo que sucedió, porque cuando Gil Manzano -lamentable arbitraje por cierto- pitó el final lo primero que hice fue buscar la clasificación y lamentar que los futbolistas del Valencia CF, los mismos que han arrollado al Barça, perdieron ante el Mallorca porque eligieron no correr, no por mala suerte o porque el Mallorca fue mejor. Le prometí también a Jose que escribiría que de nada vale ganarle al Barça si la próxima vez que juguemos fuera de casa, -porque en Mestalla no tienen narices de elegir no correr-, perdemos porque nos da la gana. Pero no lo escribo porque ahora soy presa de la euforia y prefiero saborear la patada en los morros que le ha dado del Valencia CF al Barça porque tiene dos trayectorias. Una deportiva, que es ganarle el partido superándolo hasta extremos casi ridículos. Y otra de clubes.

Tengo claro que si el Barça vuelve a la carga por Rodrigo, a poco que se acerque a lo que pide el Valencia CF para allá que se va, pero el supremacista intento de derecho de pernada al querer fichar a Rodrigo cedido y devolverlo en verano, le ha salido caro al Barça dels valors. Se lo merece. Lo que me fastidia es el favor que le hemos hecho al Real Madrid, al menos me alegro por un amigo valenciano y madridista de corazón. PD: Me dice Paco Lluís que el Valencia CF ha ganado la Supercopa y tiene razón. Lo otro, lo de Arabia fue una pantomima de Rubiales. Una de tantas.



Gayà es mi capitán

Cada día lo tengo más claro. Mi capitán es Gayà. Después del ridículo en Mallorca salió y pidió perdón a los aficionados y tras ganar al Barça dice: "Sí, fui crítico en Mallorca, pero dije la realidad. Hay que ser claros, llevábamos dos partidos en los que no dábamos el 200 %. Si no juegas con la intensidad de hoy, es muy difícil. Aquí en Mestalla se puede ganar, pero fuera es imposible. Esta intensidad hay que aplicarla en todos los partidos". Y cuando le preguntan por Rodrigo vuelve a ejercer de capitán: "Yo, como jugador, no entendería que se vendiera a Rodrigo. No va a venir un jugador como él, porque hay pocos como él. Nosotros queremos que esté, que siga con nosotros, al menos, hasta final de temporada y luego ya se verá". Celades sobre Gayà: "Aparte de calidad, nos da ese sentimiento de querer estar aquí y jugar para su club. A todos los que vienen de fuera transmiten lo que significa el club". Repito, mi capitán.