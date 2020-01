El 'vergonzoso' caso de Rodrigo

Tengo especial interés en hacer un mínimo análisis del Caso Rodrigo. Por delante mi opinión, que es solo mía y no va más lejos. Todos tenemos opinión, afortunadamente. Yo creo que el Valencia CF no debe vender en el mercado de invierno, al contrario, debe fichar y reforzar el equipo para afrontar los apasionantes objetivos deportivos que tiene por delante. Dicho esto, hay tres puntos de partida indiscutibles: El Barça quería fichar a Rodrigo, el Valencia CF quería venderlo y Rodrigo quería ir al Barça. Pero ojo que hay matices, el Valencia estaba dispuesto a venderlo pero con unas condiciones: Son sesenta millones de euros y el pago es garantizado, es decir, nada de una cantidad sujeta a variables u objetivos. Sesenta millones sobre la mesa. Y desde el primer momento de la negociación hasta el último no se movió de ahí. El Barça intentó abaratar la operación metiendo jugadores con los que no contaba y el Valencia CF dijo que NO y se mantuvo firme en su postura. Y cuando Jorge Mendes introdujo la posibilidad de que el Barça fichara a Bruno Fernandes y lo metiera en la operación, el Valencia CF aceptó porque a Celades le encajaba y mucho el futbolista. ¿Cuánto habría abaratado el fichaje la cesión de Bruno Fernandes? No lo sabemos, pero la realidad es que, negociando en València, en la Ciudad Condal o en la luna, el Valencia CF se ha mantenido firme en sus pretensiones. Y eso no es hacer el ridículo, te puede gustar más o menos y te puede no gustar, pero no es hacer el ridículo. El ridículo lo hace el Farça...



Ayudar a Celades

El entrenador del Valencia CF «puede ganar la Champions, pero si no sigue las pautas de Meriton será despedido» ha dicho el presidente del club de Mestalla. Y se ha montado una polémica lógica. Para empezar esto le incumbe también a él. Y a César a y todos los empleados. Pero no dice nada nuevo. Es lo esperado, o lo lógico después del cese de Marcelino el pasado mes de septiembre. Te puede gustar o no, que no me gusta, pero no es nuevo aunque dicho en boca del presidente queda feo, por no decir algo peor. Dicho esto, la verdadera crítica va más allá. También dice Anil que lo importante, lo que espera el aficionado del Valencia CF, es que el equipo gane partidos. Correcto, toda la razón. No hay mayor verdad en el fútbol. Pero lo que debe pensar él es si esas declaraciones sobre el entrenador, ayudan al equipo a ganar partidos. Es decir, si esas palabras ayudan a Celades en su misión por gestionar el vestuario y tomar decisiones de la mejor manera para ganar partidos. Esas palabras quitan autoridad a Celades, y eso no es ayudar a ganar partidos, que es lo que importa. Cuando le vuelvan a preguntar al respecto, sería conveniente que tuviese un poco de mano izquierda.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.