¿Habría vendido Llorente a Rodrigo?

Ya he dicho repetidas veces que yo no habría negociado por Rodrigo y habría pedido la cláusula porque creo que el mercado de invierno está para reforzar el equipo de cara a los bonitos retos deportivos que tiene por delante. Y he dicho también que no es más que mi opinión, que como dice Rosendo, «yo solo hago rock and roll, y no voy más lejos», y que gracias a Dios todos tenemos una opinión.

Otra cosa es qué pensaría yo si fuese el dueño o el director general del Valencia CF. O el entrenador. Pero no lo soy y por lo tanto doy mi opinión bajo la circunstancia de lo que soy, que es una gran verdad aquella de Ortega de «yo soy yo y mi circunstancia». Dicho esto, quiero hacer alguna reflexión sincera. No tiene sentido que critiquemos al Valencia CF, y por extensión a Peter Lim, porque sube la deuda como consecuencia de fichar futbolistas y que eso nos parezca lo más dañino de la historia reciente del club, y que unos meses después critiquemos al Valencia CF y por extensión a Peter Lim, porque querer vender a Rodrigo -algo que mitigaría la deuda por otra parte, ¡ya ves!- cuando la realidad es que no ha vendido a Rodrigo.

Conozco un entrenador que abandonó el cargo porque quiso imponer entrenamientos de mañana y tarde y ante la rebelión de los futbolistas se marchó. Le dijo al presidente «me has traído porque te gusta cómo juegan mis equipos, pero si no puedo entrenar mañana y tarde soy incapaz de hacer que mis equipos jueguen como a ti te gusta que jueguen€». Y se marchó. Lo que quiero decir es que todas las cosas a la vez no pueden ser, y que todo no puede ser malo de la misma manera que todo no puede ser bueno y que tampoco está de más que se vele por la viabilidad económica del club. No olvidemos qué pasó con el Valencia CF cuando no se miraba por su viabilidad financiera y atábamos perros con longanizas pero al mismo tiempo sus dirigentes, bien valencianos todos además, le pegaban una patada hacia adelante a la deuda y que pague el que viene detrás, como los alcaldes. Queremos que no suba la deuda, que se amortice la que generaron otros y que se fichen jugadores pero que no se venda a ninguno. También ganar otra vez la Copa, jugar la final de la Champions y sobre todo, que Peter Lim fiche a nuestro entrenador favorito. Si algunos hasta proponen vaciar Mestalla como protesta cuando perdemos dos partidos. Eso sí, llega el Barça a fichar a Rodrigo con 'cacaus i tramusos' y pagarés de 'ya te veré' y el Valencia CF le planta la bandera y le dice dame sesenta millones o nada, y resulta que quien hace el ridículo es el Valencia CF... ¡Estamos locos! El Valencia CF lo que ha intentado es vender a su futbolista por encima del precio de mercado porque ahora no tiene intención de vender. Digamos que intentó aprovechar la oportunidad porque vio desesperado al Barça. Y de ahí no se movió. Eso no es hacer el ridículo, eso es plantar la bandera que otros, repito que muy valencianos todos, no plantaron. Les voy a hacer una pregunta con el ánimo de intentar que se entienda mejor lo que quiero decir: ¿Habría vendido Manuel Llorente a Rodrigo al FC Barcelona? No hay más preguntas señoría.

PD: Yo me declaro oficialmente viuda de Mateu Alemany, pero asumo que no está y tiro adelante. Pero sobre, todo intento que mientras seguimos en nuestras tradicionales guerras civiles no se me olvide que el Valencia CF tiene muy buen equipo, que ha fichado un lateral derecho que es internacional absoluto con Italia y ha jugado 280 partidos con la Roma, que un lateral derecho es lo que pedía Celades, y que por lo tanto podemos pensar, a priori, que el equipo ha mejorado. Mi padre me hizo del Valencia CF porque eso se lleva en la sangre, y por lo tanto el sentimiento está por encima de victorias y derrotas, pero chico, puestos a elegir, prefiero ganar porque así soy feliz. Y como dice Rosendo, no voy más lejos.

