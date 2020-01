La diferencia entre Thierry Correia y Vicente Esquerdo

Algo pasa con Cillessen y no nos lo quieren decir. Puedo aportar que al holandés no le gustó un pelo ser suplente ante el Eibar y que Celades lo sabe, y hasta aquí puedo leer. Y recuedo lo frías y distantes que fueron las explicaciones del técnico cuando se le preguntó por la lesión de Cillesen en el calentamiento antes de jugar ante el Logroñés: "En mitad del calentamiento ha vuelto al vestuario y tenía unas molestias y ha dicho que no podía jugar". Nótese la tercera persona que utiliza Celades, "ha dicho que no podía jugar". Dime mal pensado pero interpreto que Celades quiso poner distancia, no puso la mano en el fuego...



Invertir en un jugador

Sigo con mi teoría de que hagamos más caso a lo que hacen los entrenadores que a lo que dicen. Celades solo ha tenido palabras bonitas para Thierry Correia pero pidió un lateral derecho el mercado de invierno. Llegó Florenzi un jueves y el viernes ya estaba en la convocatoria y Correia no. Pero hay más. Desde la distancia pero mirando con los ojos de ver, uno detecta que el entrenador del Valencia CF tiene ganas de invertir tiempo, por ejemplo, en el canterano Vicente Esquerdo. Lo hizo debutar en Liga unos minutos, viajó a Arabia con todo el primer equipo y fue titular en Copa del Rey ante el Logroñés. ¿Por qué? Pues porque le ve madera, porque cree que tiene posibilidades. Con Correia Celades ha demostrado lo contrario, que no cree que tenga posibilidades de ser futbolista del Valencia CF. El tiempo dirá si acierta o si se equivoca.