Momento clave de la temporada

Es mejor ganar jugando mejor y sufriendo menos, pero el Valencia CF hizo lo que tenía que hacer, sumar los tres puntos y ponerse por delante del Atlético de Madrid. En esta Liga hay dos plazas de Champions 'libres' porque los colchoneros han vuelto a ser uno más entre los comunes de los mortales por lo que cuanto más provecho saque de los momentos de zozobra por los que atraviesan los del Cholo, mejor. No es que crea que el Atlético vaya a recuperar el nivel de campañas anteriores en las que intentó luchar por el campeonato de Liga con Madrid y Barça, pero sí le tengo bastante respeto como rival para entrar en los puestos de Champions. Por ello creo vital que el Valencia CF se instale cuanto antes entre el tercer o cuarto puesto para ver cómo les afecta desde el punto de vista emocional y sobre todo, como llevarán la presión ambiental. Ese equipo vale mucho dinero y no ha der ser fácil convivir en esa situación. Y eso es lo que tiene que aprovechar el conjunto de Celades. Espero que los jugadores sean capaces de hacer esta lectura: ¡Es el momento de morder! Y de ganar aunque sea con victorias como la de ayer, que se puede considerar como las más 'marceliniana' desde que llegó Celades. El equipo jugó mal, produjo poco fútbol, tiró mano del juego por bandas y centros al área como principal y casi único recurso, y sacó mal el balón desde atrás, sobre todo cuando Garay se fue lesionado. Ganó por puro espíritu, y eso, aunque sea malo desde el punto de vista futbolístico, es buena señal, porque calidad hay para jugar mejor. Lo importante es no repetir lo de Mallorca, donde no hubo actitud ni espíritu... ni nada. Por otra parte, Florenzi llevaba tres días en la ciudad y Celades ya le dio la titularidad a pesar de que tenía disponible a Wass. El mensaje al danés es claro. Celades le encontró sitio incluso de segundo punta, pero ahí jugará poco... Por otra parte, si todavía hay alguien que duda del empeño del entrenador en que le trajeran un lateral derecho, supongo que ya lo tendrá claro. Tan claro como que con el italiano, el Valencia ha completado una excelente plantilla para afrontar los bonitos retos que tiene por delante.



Cerezo pide justicia...

«Si el VAR está para algo es para revisar este tipo de jugadas. Para mí era un penalti claro. Es muy difícil pitar un penalti en estos partidos. No ha habido ni justicia ni claridad. Es difícil porque el árbitro puede verlo o no verlo. Ha habido una jugada que necesitaba una revisión del VAR y no se ha dignado ni a ir. El VAR que todos queremos, con 'V' no con 'B', es para revisar estas cosas». Son palabras de Enrique Cerezo. Este personaje dijo en la jugada en que le rompieron la camiseta a Zigic en el Calderón que no fue penalti porque el árbitro no lo pitó. A llorar a la 'llorería' Don Enrique. Y siga usted muy pendiente del retrovisor.