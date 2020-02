Barça, si no tienes pasta ni te acerques

El penalti que señala el VAR por manos de Jaume Costa -que evidentemente no puede ir a por un balón con el brazo al aire sabiendo que el video arbitraje es como el ojo de Gran Hermano que todo lo vigila-, llega después de una pelota perdida por Parejo de manera incomprensible. Una de tantas que perdió en Los Cármenes el capitán. El partido que hizo Parejo es digno de mención negativa sobre todo si tenemos en cuenta que el sábado hay partido en Getafe y que no es necesario ser un lince, ni Monchi, ni tampoco Guardiola o Mourinho para saber que el equipo de Bordalás planteará un partido como el de Los Cármenes pero multiplicado todo por dos, porque será más intenso, tiene más calidad y sabe jugar como nadie al 'otro fútbol'. Queda el consuelo, si es que se puede decir con lo escocido que anda uno en estos momentos, de penar que el Valencia CF no ha tirado la Copa, porque eso no lo puede hacer un campeón, y peleó por ella hasta el final. El VAR y el cansancio físico de Parejo y Coquelin -que no van cara al aire y provocó que el partido fuese demasiado descontrolado- decidieron la eliminatoria.



Insisto con el ridículo

Declaraciones del presidente del Valencia CF Anil Murthy a un periódico de Singapur sobre el caso Rodrigo y el interés del Barça en ficharlo: «Si la oferta es muy buena, entonces tienes que aceptarla como club responsable, antes de comprar has de vender. Tienes que manejar tu economía, por Rodrigo es normal, la última vez fue el Atlético, ahora fue el Barça. Pero en el caso de Rodrigo el Valencia CF no recibió una oferta que reflejara la alta calidad del futbolista. Todos saben lo que pedimos por Rodrigo, y si puedes ofrecer una cantidad real, magnífico, si no puedes garantizar un tipo de pago exacto, entonces no podemos seguir adelante. No nos entretendremos con ofertas que no están respaldadas por dinero». De Murthy puede pensar cada uno lo que quiera, pero conviene no mezclar la velocidad con el tocino. En el caso Rodrigo quien hace el ridículo es el Barça. Es quien quiere fichar al futbolista sin dinero, el Valencia pide sesenta millones y no se mueve. Y quien toma la decisión de que son sesenta millones y no se mueve de ahí es Lim. Podemos debatir el concepto de 'responsbilidad económica' para explicar, legitimar o justificar la venta de un futbolista, pero en el caso concreto de Rodrigo, el Valencia le ha plantado la bandera al Barça: «Vale esto y si no lo puedes pagar no me molestes más». Como el amigo Bartomeu es un presidente a la desesperada que toma decisiones como los alcaldes, es decir, que pague el que venga detrás, ya dicen en la Ciudad Condal que con la lesión de Dembele el Barça tiene a Rodrigo en la lista de candidatos. 'Barto', te estamos esperando...