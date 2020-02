Celades, ahora te toca torear de verdad

Celades puso toda la carne en el asador en Granada y le salió mal porque el Valencia CF no ganó. No critico que el técnico apostara con un once 'titular', trato de explicar las consecuencias que esto ha tenido en el vestuario. Y son que muchos futbolistas que cuentan menos esperaban jugar algo o jugar más de lo que jugaron y como no fue así, ahora andan calentitos. Pongo el acento en esto porque además de elegir bien los equipos titulares, los cambios y la táctica a utilizar, ya saben que soy de los que piensa que la gestión del vestuario es clave en el éxito de un entrenador. Y Celades, ahora que enfrente tiene una de las rampas más duras, el Tourmalet, en forma de muchos partidos seguidos y de mucha importancia, sin ir más lejos el de este fin de semana en Getafe, no tiene a toda la plantilla enchufada. No critico a toro pasado, repito, describo la situación. Si pones toda la carne en el asador en Granada y ganas, todo va bien. Si no ganas, tienes problemas. Es el fútbol. Pudo optar por dar oportunidades a los que menos juegan porque dado el calendario que tiene el equipo en el corto plazo, los va a necesitar a todos. También es verdad que la obligación de todo futbolista profesional es darlo todo cada vez que el entrenador y el equipo lo requieran, pero cuidado porque eso es la teoría, y la realidad no siempre es calcada a lo que dicen los libros. Momento Celades... y momento César, claro, que ahora hay una cabeza visible.



Sobre el VAR

Vamos con el asunto del VAR. Si fuera cierta la teoría de que Rubiales y los árbitros van contra el Valencia CF porque el Valencia CF se plantó con el injusto reparto económico de la Supercopa, a quien habría que criticar es a Rubiales. El tema de fondo es que el VAR vino para implantar justicia y no lo hace. Lo que se suponía era algo 'matemático', se ha convertido en algo subjetivo, pero en vez de un árbitro en el césped, de un árbitro frente a una pantalla de televisión. El criterio de los penaltis por manos es subjetivo y para eso, me quedo como estaba. El VAR está desnaturalizando el fútbol. Asumo el error humano, pero con la tecnología, no los asumo.



Premio para Carreño

Manu Carreño: «Enhorabuena al Granada y enhorabuena a Peter Lim el dueño del Valencia CF, que no quería que el Valencia CF ganara la Copa y estará contento, imagino, porque ha quedado eliminado el campeón». Con Peter Lim el Valencia CF ha ganado una Copa, ha jugado tres semifinales en seis temporadas y en Granada Celades puso un equipo titular, pero nada, que una mentira mal contada no le impida a Carreño burlarse del Valencia CF y de Peter Lim. Si dieran premios a la tontería del día, lo ganaba él.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.