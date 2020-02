Celades, por segunda vez, la intensidad se entrena

Esta derrota es peor que la de Mallorca por varias circunstancias. La primera porque un rival por estar en la Champions la temporada que viene te ha dado un baño y además te gana el golaveraje, y segundo, porque en Son Moix los jugadores del Valencia CF salieron a pasearse -reconocido por ellos mismos-, y en Getafe no faltó actitud. Aunque se parece, lo que faltó es otra cosa. Dijo Paulista que tenemos que ser "más hombres" y dio en la diana, porque el Valencia CF se acobardó. Este equipo no muerde porque ya no lo entrenan para que muerda, y por lo tanto, para ganar tiene que jugar a fútbol. Y mucho tienes que jugar a fútbol para ganar en Getafe sin morder. El problema de esta derrota es que has querido ganar pero no has sabido cómo hacerlo porque el rival te ha superado en todas las facetas del juego hasta el punto que el Getafe terminó comiéndoles la moral a los futbolistas de Celades. Salir a pasear es imperdonable pero corregible, cuando tienes intención de ganar o competir y el portero del rival no tiene que intervenir ni una sola vez y encima te mete tres goles que pudieron ser cinco o seis, tienes un problema serio. Y uno de los orígenes del problema está en el estado físico del equipo en líneas generales, y eso señala directamente al entrenador. ¿Qué ha hecho Celades para que el equipo no vaya cara al aire? Los rivales saben que le falta gasolina y tratan de exigirle durante los noventa minutos, de ahí que en los dos últimos partidos que ha jugado lo han sometido a una presión que no ha podido soportar. Lo hizo el Granada y lo hizo el Getafe que, particularmente, es 'cum laude' en este tipo de juego. Sus futbolistas son pirañas hiperactivas -dicho con todo el respeto y solo con el ánimo de explicarme- que además de desbordar al Valencia CF en todas las líneas, dejaron en evidencia su principal defecto; le falta gasolina y mala leche.

Y le falta porque salvo cambios obligados, son demasiados partidos jugando con los mismos futbolistas, ya sea en Copa del Rey o en la Liga, ya sea entre semana o fin de semana. Y eso queda en el haber del entrenador. Ayer no estaba Coquelin por sanción, pero el francés ya llevaba dando síntomas de estar exhausto tanto en Granada como ante el Celta. Pero no solo a la falta de gasolina hay que atribuir esta derrota. Si tus futbolistas acaban acobardados ante la intensidad del rival a pesar de tener más calidad, tal vez sea porque desde el banquillo no les has dado herramientas para superar eso. El Valencia CF de Celades ganó al Ajax en Amsterdam haciendo menos faltas que el conjunto holandés pero nos equivocamos si confundimos la intensidad con hacer faltas. El Valencia CF quiso pero lo sacaron del campo a gorrazos porque no sabe morder. La intensidad se entrena, y el Valencia CF de Celades entrena mucho pero ligerito. Y no lo digo yo...

También te puede interesar:

Bordalás se come a Celades.

Florenzi emula a Carboni: roja directa por esta dura entrada.

Vídeo, resumen y estadísticas del Getafe-Valencia CF.