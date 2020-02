Ahora la clave está en la idea colectiva de Celades

Declaraciones de Celades después de la derrota en Getafe: "Es el peor partido desde que soy entrenador del Valencia CF. No hemos estado bien en ninguna faceta del juego". Si después de cinco meses entrenando a un equipo, llega un partido vital contra un rival directo y cuando termina no tienes más remedio que decir eso porque decir otra cosa sería mentir, queda claro que el primer responsable eres tú, el entrenador. A partir de ahí, podemos debatir sobre los futbolistas, pero el primero siempre es el entrenador. Viendo el partido de Getafe me llamó la atención una jugada que al poco repitieron durante la retransmisión porque fue el origen del primer gol. Que a estas alturas Ferran y Parejo se estén mirando el uno al otro y diciéndose tienes que ir tú a la presión y que la casa quede finalmente por barrer y eso permita al rival superar la línea del centro del campo con suma facilidad, dice muy poco del concepto equipo del Valencia CF. Cuando se supera la línea del centro del campo del rival sin oposición, la primera consecuencia es que encaras a los defensas con toda la ventaja del mundo. Repito, así llegó el primer gol del Getafe. En este caso los protagonistas son Ferran y Parejo, pero el problema es que no se trata de una anécdota, al contrario, sirve como ejemplo que refleja uno de los problemas que tiene ahora mismo el equipo; la idea colectiva. Digo más, ahora la idea común del colectivo solo se mantiene desde el empuje o empeño individual de los futbolistas, y eso, futbolísticamente hablando es muy arriesgado porque cuando llegan los malos resultados los futbolistas encuentran una excusa a cada esquina.

La idea colectiva se tiene que mantener porque el entrenador es capaz de convencer a los jugadores de que con ella se ganan partidos. Ahora la solución pasa porque Celades tome decisiones, tiene que pensar qué ha de hacer para que su equipo sea más competitivo y no se acobarde. Alineación de Celades ante el Barça, partido que el Valencia CF ganó 2-0 después de hacer el ridículo en Mallorca: Doménech, Wass, Garay, Paulista, Gayà; Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler, Ferran; Gameiro y Maxi Gómez. Ni Parejo ni Rodrigo fueron titulares. Si no le das continuidad a lo que funciona solo tienes un camino, ganar partidos. Si a ello le sumas que en Copa Celades puso toda la carne en el asador -es decir, puso a los de siempre- y tres días después jugaron los mismos ante el Getafe y el equipo no iba cara al aire porque estaba cansado, es evidente la apuesta te ha salido mal. El Valencia está a tiempo de todo, pero para ello Celades tiene que acertar y los futbolistas tienen que ver que acierta para poder creer en lo que les propone. Tiene que convencer. Eso sí, todos, entrenador y jugadores, han de ser humildes. Desde la grandilocuencia no saldrán de esta. Repito, humildad.

