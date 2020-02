Celades, ¿el Real Madrid muerde y el Valencia CF no?

Entrenamiento del Valencia CF un martes 11 de febrero y Celades y su segundo entrenador se lo toman diferente. Ellos lo llaman 'activación', y cada uno le puede poner el nombre que quiera, pero el caso es que se escuchan palabras y expresiones como las siguientes: "¡Vamos! ¡Sigue! ¡Dale, dale! ¡Que no salga de ahí! ¡Chicos, robamos!". No debería ser noticia pero lo cierto es que lo es y además importante. El Valencia CF que entrena Celades ha perdido colmillo de manera paulatina y tocó fondo en este sentido en el encuentro ante el Getafe. Tanto fondo tocó, que se acobardó. Literal. Y es noticia que en un entrenamiento de Celades se escuchen estas palabras porque no es habitual, y sobre todo porque significa que ha habido acción y reacción. Ya saben que soy de la opinión de que la intensidad se entrena por aquello de que se juega como se entrena, y sobre todo, que los equipos al final no son más que un reflejo de sus entrenadores. Cuando el Cholo y Bordalás dejen de ser entrenadores de Atlético y Getafe, estos equipos irán mejor o peor, pero con el tiempo los futbolistas morderán menos porque estos entrenadores ponen el acento en que los jugadores estén siempre a tope sin balón, y a tal efecto eligen futbolistas dispuestos a ello. Sea como sea, en su particular 'selección natural' sobreviven los que son capaces de amoldarse a ese tipo de juego. Cierto que con balón son menos sofisticados, pero no es más que un plan para ganar, que además funciona. De hecho, una de sus claves es que los futbolistas tienen fe ciega en que funciona.

Pero pasa que para competir por lo que quiere competir el Valencia CF es muy difícil hacerlo si solo se pone el acento en qué hacer cuando tienes balón. Si el Valencia CF, sea quien sea su entrenador, no muerde, no cumplirá objetivos. Y morder significa estar muy 'activado' también cuando no tienes el balón. Pensar que hoy en día se puede quedar tercero o cuarto de la Liga española solo saliendo a mover la pelota con criterio y rapidez, es ciencia ficción. Celades, si el Real Madrid ahoga a sus equipos presionando sin balón en campo rival, ¿qué hace el Valencia CF saliendo sin estar 'activado'? ¡Es de locos! A Celades se le cae el equipo porque lo tiene tieso físicamente y porque no muerde, por eso es una buena noticia que estos días entrene la 'activación'. Nunca es tarde si la dicha es buena. El técnico ha dado un paso adelante, entendiendo paso adelante con hacer algo que antes no hacía, y los futbolistas otro, entendiendo como paso adelante irse de cena para hacer piña y afrontar juntos los retos que se avecinan. Ellos lo llaman 'familia'. En fútbol no hay más hechos que ganar partidos, y estos pasos adelante no son definitivos, pero ver que quieren cambiar las cosas es positivo. Veremos de qué sirve, por la única solución es ganar.

