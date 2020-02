Mangala, Celades y la autoestima

Últimamente trasteo más por internet que veo la televisión. Antes de acostarme paso un rato por youtube y no son pocas las veces que acabo viendo vídeos relacionados con fútbol. Me interesan poco las recopilaciones de los mejores goles de Pepito, o las jugadas más inauditas o regates maravillosos de Paquito. Busco aquello que me sorprenda de verdad, que me aporte algo, y sobre todo, aquello que sé positivamente que me vaya a enseñar algo nuevo. El pasado miércoles anduve un vídeo en el que tipos como Lillo, Setién, Guardiola, Cruyff, Xavi o Thierry Henry hablan del juego de posición mientras se muestran imágenes de jugadas concretas para que se entienda mejor lo que tratan de explicar.

De ahí pasé a una entrevista de Guardiola, que te puede gustar más o menos, pero es evidente que algo sabe de esto de entrenar equipos de fútbol, y de entre todo lo que dijo, me quedé con una frase: "Si un equipo pierde la autoestima se va para abajo". No es que descubra la penicilina con esto pero la saco a colación porque viene como anillo al dedo para la situación del Valencia CF. El repaso que le metió el Getafe es suficiente como para que la mochila de la autoestima esté en estos momentos por los suelos. ¿Ha perdido el Valencia CF de Celades la autoestima como equipo de fútbol? No diría yo tanto, pero la derrota de Getafe obliga al entrenador y a los futbolistas a trabajar en una doble línea, la táctica y la mental. El Valencia CF no tuvo argumentos futbolísticos para superar a un rival directo y se enfrenta a un equipo, el Atlético de Madrid, que le planteará situaciones futbolísticas parecidas, y eso hay que afrontarlo desde la táctica, evidentemente. Celades pidió a sus futbolistas balones largos en el partido ante el Getafe pero no supieron cómo hacerlo. El rival los devoró. En este sentido, he de decir que me genera menos dudas la parte anímica. En eso estos futbolistas son poco dudosos. A poco que el entrenador dé con la tecla y sea capaz de convencer a los futbolistas de que con esa 'tecla' se pueden ganar partidos, el equipo resucitará. Mientras podamos decir que el Valencia CF no ha perdido la autoestima, sea cual sea el problema, tendrá solución.

Sobre Mangala tengo algo que decir. O mucho me equivoco o Celades no lo va a poner ni en Champions. El francés llega al Valencia CF después de estar dos años sin jugar por lesión y la única manera de recuperarlo es poniéndolo. No hay otra. Si Celades lo pone de golpe y porrazo contra la Atalanta, estará condenando al fracaso al jugador y posiblemente al equipo. Teniendo en cuenta que ha tenido tiempo para dosificar al futbolista en busca de un estado físico adecuado y que no lo ha hecho, darle la titularidad sería digno de calificar como salvajada. Por otra parte, no olvidemos al equipo le están haciendo una barbaridad de goles y Mangala solo ha jugado dos partidos de liga y uno de Copa del Rey...

