La tontería también se entrena

El otro día le preguntaron a Albert Celades si la actitud se entrena y dijo que sí, que se entrena todo. Otra cosa es si de verdad un equipo juega como entrena -que lo creo firmemente-, pero es incuestionable que hay entrenadores que con su manera de entrenar al equipo, lo impregnan de intensidad. Sé que soy pesado pero creo que todos tenemos claro que cuando Bordalás y Simeone dejen de entrenar a Getafe y Atlético esos equipos, irán a mejor o a peor, pero dejarán de ser tan intensos, que no es lo mismo que ser competitivos por más que a veces lo confundimos. Después de perder en Getafe Paulista dijo "tenemos que cambiar la actitud, ser más hombres", y después de empatar ante el Atlético de Madrid Kondogbia le dio la razón: "Hemos jugado con algo que nos faltaba en los últimos partidos". Celades lo llama activación, yo a veces escribo 'bowlings' para no resultar grosero, y cada uno lo puede llamar como le dé la gana pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y sea cual sea el nombre, eso se entrena. Si este equipo es aguerrido -o como queramos llamarlo- contra el Barça y el Atlético y no lo es en Mallorca y se acobarda ante el Getafe, es su entrenador quien ha de poner remedio. Y los jugadores, evidentemente. Y como me viene como anillo al dedo, contaré una situación real que se dio en el Valencia CF con el 'Rolling Stones' Pako Ayestaran de entrenador.

El caso es que después de reventar el fichaje de Lopetegui, Layhoon convenció a Peter Lim de que el entrenador ideal para su proyecto era Ayestaran, que había evitado el descalabro del descenso a segunda al que se acercaba el equipo si Neville seguía en el banquillo. Aterrizó como bombero de urgencias pero supo moverse para quedarse. Y llegó la pretemporada y Pako, que se vino arriba cual Mick Jagger cantando Don't Stop, en el primer partido amistoso, -que era contra un equipo alemán de tercera división-, se subió a la tribuna del estadio para ver mejor los movimientos tácticos del equipo. ¡Tocat el nas! «¿Este qué quiere, inventar el fútbol a estas horas?» dije yo en voz alta en la redacción. Me miraron extrañados y respondí que está bien echar mano de la tecnología o de lo que sea para ver los movimientos tácticos de un equipo, pero les pregunté si alguna vez vieron a Rafa Benítez, Cúper, Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Guardiola, Mourinho, Capello o Ancelotti -ahora podríamos añadir a tipos como Luis Enrique, Simeone o Zidane- sentarse en la tribuna mientras su equipo está jugando un partido. Y que aunque sea un amistoso, es el primero de la pretemporada, y es importante. ¿Saben qué pasó? Que en el descanso Pako tuvo que bajar al césped, repito, al césped, a pedirle a los jugadores intensidad. Imagino a los futbolistas partiéndose la caja entre ellos al verlo arriba en vez de estar de pie, vigilando a pie de campo para tirarle de la oreja al primero que pase por allí porque no corren. Le perdieron el respeto bien pronto, perdió los primeros cuatro partidos de Liga y hubo que echarlo. La tontería, como la intensidad, también se entrena. Así que meno tonterías y ya está bien de elegir partidos. En Milán hay que jugar como si fuese en Mestalla. Queda mucha temporada y hay tiempo para todo.