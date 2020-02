Para Celades, para César y para Parejo

Lo peor del partido de Milán fue cuando al poco de terminar el partido César me envió un mensaje desde el estadio: "Se acabó Carlos. No viajo más. No pierdo ni mi tiempo ni mi dinero para esto. Pongo punto y final a esto". Para que se hagan una idea, César estuvo el pasado mes de agosto en Lisboa. Viajó el solo para ver el amistoso de pretemporada ante el Sporting de Lisboa. Esta temporada ha estado también en Getafe, Mallorca, Pamplona y Granada. Tuve la 'decencia' de no decirle "a ver si eres tú el gafe" porque lo imaginé profundamente dolido, y simplemente me atreví a señalarle que tome la decisión que tome, lo haga en frío, que "decidir en caliente es prácticamente sinónimo de fallar".



Para Celades

Mourinho sobre la manera de defender: "Yo creo que una cosa son los sistemas tácticos y otra cosa los principios del juego, y hay principios del juego que tienen que ser permanentes y uno de ellos es defender compacto. Hoy en día, si miras los grandes equipos, todos defienden compactos, sea en bloques más altos o en bloques más bajos en la cancha, siendo los bloques más bajos más defensivos y los altos más ofensivos y agresivos, pero siempre en bloque. Hay principios del juego que no tienen que ver con el sistema que juegues. Es un principio básico del juego, tienes que defender compacto". Gayà después de encajar cuatro goles ante la Atalanta: «Tenemos que estar más juntos, es la realidad, a veces nos partimos demasiado y hay que juntarnos un poco más y eso una cosa que vamos a seguir mejorando, cerrar más atrás y a partir de ahí creceremos como equipo». Dime mal pensado pero lo de defender en bloque y estar más juntos se parece mucho... ¿Defiende en bloque el Valencia CF de Celades? Esa es la clave.



Para César y Celades

Simeone: "Yo creo que los equipos tienen una vida. ¿Y cuáles la vida del equipo? Pues cómo juegan... Si sumas mucha gente que piensa de la misma manera, más allá de que jueguen mejor o peor, tienes posibilidades de ser competitivo". Sea cual sea la idea que llevan en la cabeza César y Celades, espero que no junten la velocidad con el tocino...



Para Dani Parejo

Riquelme: "Me gustan los jugadores que cuando pierden la pelota se enojan, como diciendo 'yo no puedo perder la pelota'. Hay futbolistas que cuando pierden la pelota ni el hincha ni ellos se preocupan. La pelota es lo más grande que hay, no la podés perder. Me gustan los jugadores que la agarran, que la quieren todo el tiempo, que intentan dar siempre buen pase, que te dan la pelota para que vos se la vuelvas a dar, no es que te dan la pelota y te dicen 'tomà, arreglàtela'. Para mí jugar a la pelota es que yo te la doy pero me la podés devolver de nuevo si no podés seguir". PD: ¿Se acuerdan de César el del principio de este texto? El día 10 estará en Mestalla animando como loco.

