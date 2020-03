Cuando todo está en contra...

Si Celades no sale de esta como entrenador de élite no sé yo... Los futbolistas son los que juegan los partidos y por lo tanto los que los pierden y ganan, no son los responsables del bajón que ha pegado el equipo en los últimos partidos, -porque esa es una responsabilidad que está muy compartida-, pero son, junto al entrenador, los únicos que lo pueden sacar adelante. Será justo o injusto decirlo, pero es así. Por eso digo que si de esta Celades no sale como entrenador de élite veremos cuándo, porque pocas veces volverá a tener entre manos un grupo de futbolistas con tantas ganas de tirar del carro. El último ejemplo de esta plantilla es el caso Guedes. Que hay futbolistas importantes del vestuario tratando de hacer 'couching' con el portugués porque «lo necesitamos» para salir de esta, es un argumento suficiente como para que, aunque sea haciendo un esfuerzo supremo, volvamos a confiar todos en ellos. Y de repente un mensaje de Dani Parejo: «Máxima concentración para el partido del viernes». Al respecto diré dos cosas. Es más fácil mejorar y corregir errores desde la victoria, y dos, solo hay una manera de que este equipo pueda remontar el vuelo, y pasa por el empeño de los futbolistas.



Sobre Ferran

Reitero mi idea sobre la renovación de Ferran. Demasiados tambores de guerra suenan en el horizonte y no son las partes negociadoras quienes golpean el parche con el mazo. La negociación es dura y puede llegar a extremos complicados y hasta desagradables porque esto del fútbol de elite es así, pero ni uno dice que no quiere renovar ni el otro dice que no lo quiere renovar. En este asunto hay demasiados intereses externos que nada tienen que ver con las partes que negocian. Si de verdad quieren renovar lo sabremos. Si las dos partes no son conscientes de que han de ser generosos con el otro, 'malamente'. Hasta que una de las dos partes no diga en público que Ferran no renueva, seguiré pensando que la partida sigue en marcha. Demasiada gente habla con demasiada gente para acabar todos opinando lo mismo. Conclusión, nadie habla con nadie.



El virus

Cuando el Valencia CF decidió tomar las medidas que tomó con el tema de cornavirus cada uno dijo lo que consideró. En estos casos conviene siempre pecar por exceso que por defecto. Ahora el Ministerio de Sanidad decide que el partido de Champions ante la Atalanta se juegue a puerta cerrada. Pues lo mismo digo, mejor pecar por exceso. Deportivamente sale beneficiado el equipo italiano pero ante situaciones extraordinarias y de fuerza mayor, poco se puede alegar. Con todo en contra, ahora es cuando...