El VAR se traga un penalti a Cheryshev

El Valencia CF de Celades necesitaba ganar y se fue al descanso ganando. Le hicieron el empate en el minuto 73 y no tiró a gol para intentar ganar 1-2. Cuando con eso se resume un equipo de fútbol, lo primero que podemos hacer es preocuparnos. Así que preocupémonos porque cuando tuvo que irse a por el segundo gol para ganar, ni supo ni pudo. Cierto que tuvo el 0-2, pero tan cierto como que el Alavés apenas fue intenso. De hecho, este equipo nada tiene que ver con el juego de segunda jugada constante que atosiga y empuja al rival que uno imagina cuando visita Mendizorroza. Allí puedes ganar o perder, pero sabes que te meten balones y balones en el área y que te muerden los tobillos. Pero no. Y eso es lo grave, que ni ganando 0-1 ni teniendo un rival que fue muy mansito, el Valencia CF fue capaz de llevarse los tres puntos. Alguno dirá que si el equipo de enfrente es el Getafe lo mismo te pasa por encima, y no seré yo quien le lleve la contraria, pero el asunto está en que no era el Getafe. El equipo de Bordalás te corrió a gorrazos y a balonazos, el Alavés marcó el empate de una jugada simple tras un balón metido frontalmente al área. Y con otro similar que sacó el portero, casi hace otro gol. ¿Mejoró en defensa respecto actuaciones anteriores? Hombe, pues sí, y hasta a los futbolistas se les vio con intención de aplicarse en ese sentido. E incluso el entrenador optó por amarrar el 0-1, pero ni por esas. Y tal vez lo peor de todo sea precisamente eso, que ni poniendo toda la intención colectiva para aguantar un 0-1 ante un Alavés que no muerde, eres capaz de evitar que te marque un gol. Este equipo tiene problemas futbolísticos serios y a quien hay que anotárselos es a su entrenador. Cada vez me cuesta más creer que será capaz de sacar esto adelante.



Velasco, no me creo nada

Y dicho todo lo anterior, es el momento de decir que en el minuto 24 de partido hay un claro -al menos para mí- penalti del portero de Pacheco, portero del Alavés, sobre Cheryshev, y que Gil Manzano no quiso pitar y que Pizarro Gómez tampoco quiso ver a pesar de que el hombre lo estaba viendo en la sala de VOR. Soy tan bobo que era de los que pensaba que el VAR venía para hacer el fútbol más justo pero solo lo hace en jugadas que podemos calificar de matemáticas como por ejemplo si el balón entra o no entra en la portería. En lo demás, además de ser un desastre en la señalización de las manos, el VAR es una auténtica vergüenza porque el penalti que le 'guindan' al Valencia CF mañana se lo pitan a cualquier equipo. O digo más, mañana se lo pitan en contra al propio Valencia CF. Conclusión, como ahora hay un tipo mirando las jugadas en una televisón una y otra vez y no quiere ver que Pacheco impacta con Cheryshev, me veo obligado a pensar mal. Y que salga Velasco Carballo y diga lo que le dé la gana, pero yo no le creo. No me creo nada.

