Carlos Soler ya no es Pepe Claramunt

En el fútbol manda la pelota, los resultados todo lo tapan y todo lo destapan. Y cuando son malos, además de destapar lo que no se hace bien y elevar el error a la enésima potencia, se pone en duda hasta la calidad de los futbolistas. En el caso del Valencia CF tenemos dos muy en el foco en estos momentos. Uno es Diakhaby. Del francés ya sabemos que no vale para liderar la defensa, que necesita alguien que ejerza de jefe y él, como segundo de a bordo y con un equipo bien armado, puede ser un futbolista más que interesante. Cuando se lesionó Garay Celades dijo que debía dar un paso adelante y ha dado dos para atrás. Si te estás ahogando y Diakhaby te tiene que salvar, tienes un problema porque no es Paulista, por poner un ejemplo. Pero tampoco es tan malo como parece ahora por más que los dos errores del partido ante la Atalanta son imperdonables.

El otro es Soler. De él ya sabemos que tiene el techo menos alto que Ferran, o al menos es mi opinión, pero de ahí a que sea un paquete, sinceramente creo que hay un tramo. Carlos Soler es un gran futbolista, y ni antes era el nuevo Claramunt ni ahora el peor del equipo. Evidentemente que Diakhaby y Soler pueden mejorar y tienen responsabilidad cuando juegan peor o mejor, pero de fondo lo que hay es un equipo perdido en el que todos los futbolistas parecen peores. He dicho alguna vez aquello de Soler siempre en mi equipo y lo mantengo ahora. No está capacitado, todavía, para tirar él solo del equipo cuando las cosas no van -no olvidemos que tampoco lo están haciendo otros como Parejo, Rodrigo o Guedes- pero hace algo que es muy importante y por lo que mantengo mi fe infinita en él: no se esconde y lo da todo. Y cuando uno tiene esa actitud, lo normal es que supere cualquier mal momento porque calidad tiene, lo he visto con mis propios ojos. Repito que ninguno de los dos es tan malo como parece, pero cuando el Valencia CF era un equipo hecho, con alma y que defendía bien, dos equipos ofrecieron 40 millones de euros por Diakhaby, y esto es tal cual por mucho que ahora parezca increíble. Y lo digo hoy porque es la gran lectura que deben aprender quienes toman las decisiones en el Valencia CF. Un buen entrenador hace un equipo, logra los objetivos deportivos y, de rebote, revaloriza a los futbolistas, que son el principal patrimonio de un club de fútbol. Un entrenador que no esté a la altura, además de no cumplir objetivos, hace que tus futbolistas parezcan peores de lo que son y que valgan menos dinero. Tener un buen entrenador es vital, por lo tanto, la clave está en la persona que lo elije.

PD: Una de mis teorías para definir a un entrenador como bueno es mirar si ha logrado que sus futbolistas sean mejores, si les ha sabido sacar jugo. Con Celades solo Ferran rinde más que antes.