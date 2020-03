La multa, la deuda y Peter Lim

Que el Valencia CF no tenga que pagar 25 millones de euros de multa a la Comisión Europea es una excelente noticia por lo financiero y por lo deportivo, pero nos ha de servir para ver un poco más allá. En lo financiero porque es evidente que si no has de pagar esa cantidad es mejor que si tienes que pagarla, y en lo deportivo porque tener que pagarla puede suponer, básicamente, fichar un jugador menos. En cuanto a lo de 'ver más allá', es algo más profundo que guarda poca relación con la actualidad. El tema es que la Comisión Europea le puso una denuncia al Valencia CF por supuesto dopaje financiero porque la Fundación compró las acciones del Valencia CF con un aval para pagarlas que era público, pero la Fundación era un ente incapaz de generar dinero y por ello jamás le devolvió el dinero al banco que se lo prestó. Por lo tanto el avalista, que era la Generalitat, tenía que hacer frente al pago. Una mangarrufa financiera que llevó a que el club tuviese que ser vendido en subasta pública.

Lo que vino después lo sabemos todos. La ampliación fue un engaño a los aficionados en general, a los que compraron acciones y a los que no, porque estaba todo parido desde las alturas. Políticos y banqueros reunidos con la connivencia de los que entonces gestionaban el Valencia CF y con Llorente al mando elegido por el banco y los políticos. Ya he dicho alguna vez que como periodista sentí que me engañaron porque fui tan ingenuo que animé a la gente a que acudiera a la ampliación pensando que era limpia. Entre unos y otros llevaron al Valencia a estar en causa de disolución porque no podía pagar lo que debía y porque el máximo accionista no podía pagar las acciones que le convertían en máximo accionista. Durante años los dirigentes se dedicaron a darle una patada adelante a la deuda bancaria y como los alcaldes, que pague quien venga detrás. Hasta Manuel Llorente admitió que se hacía el 'longui' cuando de pagar lo que se debía a todos los valencianos se trataba. Y todo esto sin reducir un céntimo la deuda bancaria. Ahora el Valencia paga lo que debe, de hecho lleva dos años amortizando deuda cuando antes se miraba a otro lado. En dos años ha pagado casi treinta millones de deuda bancaria y prevé finiquitarla dentro de siete años.

A Peter Lim hay que criticarle lo que hay que criticarle, lo deportivo, pero aplaudirle lo que hay que aplaudirle, que el Valencia es ahora más estable y fiable desde el punto financiero. Y esto debería poder decirse sin que se genere una guerra civil. La deuda que ha subido tiene que ver con la compra y venta de futbolistas, que ahora son más caros, pagas más y vendes por más. En el fútbol lo deportivo siempre estará por encima de lo económico y me parece perfecto que la afición manifieste su enfado, pero la deuda hay que pagarla.

