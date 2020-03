Cantar en los balcones es una buena idea

No veo al Valencia CF cambiando a Ferran Torres por Callejón, sí veo al Valencia CF estando pendiente de Callejón porque en esto del fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. De momento, el club de Mestalla sigue con su empeño firme de ampliarle el contrato al futbolista de Foios. Si habrá o no acuerdo entre las partes lo sabremos en las próximas semanas. Pero volviendo al asunto de Callejón, he de admitir que me han llamado la atención sus estadísticas y para bien. O mejor dicho, para muy bien. No es un futbolista que tuviera controlado pero a poco que husmeas te das cuenta de que es bueno. Si Mourinho, Rafa Benítez y Sarri confían en ti y te dan partidos, es por algo. Estos tres entrenadores te pueden gustar más o menos -ya saben que Rafa es Nostre Senyor-, pero dudar de que algo saben de fútbol es del género tonto. Con el Nápoles lleva siete temporadas en las que lo juega todo, pero me quedo con un dato: Jugó treinta partidos de Liga con el Real Madrid siendo un futbolista de ataque compitiendo con Cristiano Ronaldo, Higuaín, Benzema, Di Maria y Modric. Ahora les hago una pregunta, ¿qué jugar del Valencia CF jugaría 30 partidos de Liga si se jugara el puesto con esos futbolistas? Evidentemente, Callejón es buen jugador.



Cantar en el balcón

Una tierra de músicos como es la valenciana tenía que recurrir a la música. Apenas ha comenzado la cuarentena de los ciudadanos por el coronavirus pero todos intentamos hacernos a la idea de cómo será no salir de casa más que para lo estrictamente necesario. Toca decir adiós a la vida social por un tiempo. Tenemos que ser capaces de entender que el bien común llegará como consecuencia de las decisiones encadenadas de cada uno de nosotros de manera individual, tenemos que llenar nuestros días de pequeñas victorias, y salir al balcón puede ser una de ellas. Inspirado en los vídeos que llegan desde Italia, en la que los vecinos salen al balcón a cantar el himno nacional o cualquier canción popular, dos cómicos valencianos y valencianistas como son Eugeni Alemany y Raúl Antón han propuesto que el próximo 19 de marzo, día de San José, a las doce del medio día, todos los músicos de la Comunitat Valenciana salgan a tocar dos pasodobles, Paquito el Chocolatero y Amparito Roca. Recuerdo que el día anterior, el 18, el Valencia CF cumple 101 años, molaría salir al balcón a cantar el himno. Pasaremos la cuarentena en los balcones...