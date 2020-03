Lo coherente es aplazar la Eurocopa

Todavía no se sabe qué pasará con el campeonato de Liga y el Barça ya asume que si se da el campeonato por terminado reclamará el título de Liga. Sin señalar al FC Barcelona, pero eso nos sirve como ejemplo de que si de verdad no se puede reanudar el campeonato, quienes tengan que tomar la decisión, la que sea, han de hacerlo asumiendo que tendrá consecuencias. Hasta no descarto que algunos de los clubes que salgan perjudicados acudan a la justicia para reclamar su título, su ascenso o lo que sea en que se sienten perjudicados. Nuevamente el fútbol vuelve a ser un reflejo de la sociedad, ante una pandemia global tampoco somos capaces de ponernos de acuerdo. Al margen de los desacuerdos, me parece coherente que se apure hasta la última oportunidad para terminar los campeonatos de Liga y si eso pasa por suspender la Eurocopa, pues adelante. Y no te digo nada si encima tenemos en cuenta que la Eurocopa de este verano se tiene que disputar en doce ciudades diferentes de doce países diferentes...



Lo de fichar

Y dado que es una situación extraordinaria la que nos toca vivir, ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, por lo tanto, si se diese el caso de que la Liga se pudiera reanudar para poder concluirla, lo normal sería que la Liga de Fútbol Profesional y al Federación Española de Fútbol prorrogaran al Valencia CF la posibilidad de poder fichar un defensa central como recambio de Garay, puesto que cuando se reanude, el plazo para fichar ya habrá finalizado. Dicho esto, La Liga de Fútbol quiere cambiar la ley para la temporada que viene, la intención es que cuando un club tenga un lesionado de larga duración pueda seguir fichando aunque el mercado esté cerrado, pero evitar el pago de la cláusula, es decir, ha de haber acuerdo entre los dos clubes. Es más coherente.



El virus y la mala suerte

Hasta que se demuestre lo contrario, el Valencia CF es el equipo de fútbol profesional con más afectados por el coronavirus. No tengo ninguna intención de pecar de falta de sensibilidad, pero lo cierto es que hasta en eso ha tenido mala suerte el club de Mestalla. Sin ánimo tampoco de ser ventajista con quienes fueron críticos con el Valencia CF cuando comenzó a tomar medidas drásticas respecto al coronavirus, pero lo cierto es que ahora, con la perspectiva que da el tiempo y el transcurrir de los acontecimientos, se entiende todo mejor. En cualquier caso, es mejor centrarse en el presente porque puede influir en el futuro, y en materia deportiva este martes va a ser un día importante. De lo que decidan los que mandan en el fútbol dependerá el futuro de los campeonatos de liga de cada país. Esperemos que estén a la altura.

Lee más artículos de Carlos Bosch, aquí