El Valencia CF tiene una cosa que el Barça no

Dice el diario Sport que el Barça ha pactado con sus futbolistas una rebaja del salario como medida económica ante la crisis del coronavirus. Ya dijo SUPER que en el Valencia CF Peter Lim garantizó el pago íntegro de los salarios a todos los empleados y que a tal efecto y por si hacía falta, ponía a disposición del club de Mestalla la línea de crédito que con él tiene abierta. Lo dije una vez y lo repito hoy, al propietario se le tienen que criticar algunas decisiones deportivas y se le tiene que aplaudir que con él, el Valencia CF es un club solvente en lo financiero hasta el punto que lleva dos años amortizando la deuda bancaria a la que otros dirigentes le daban una patada hacia adelante para que pague quien venga detrás como los alcaldes y a sabiendas de que con ello hacían más grande la bola de nieve y más contundente la detonación el día que todo explotara, porque sabían que iba a explotar. Y esto se tiene que poder decir sin que se monte una guerra civil. Pagar deuda es una excelente señal para saber si una entidad tiene estabilidad financiera.



La cantera, capítulo I

Cuando el Valencia CF dice que quiere cimentar su proyecto en la cantera me lo creo, como declaración de intenciones, me lo creo. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. O hacerlo bien. Podría ir a revisar la clasificación del filial y los dos juveniles o las dos participaciones en la Youth League para tirar por tierra tal afirmación, pero no solo vive de clasificaciones y sobre todo, nunca en el Valencia CF se ha invertido tanto en infraestructuras para la cantera como se ha hecho desde la llegada de Lim. Lo último ha sido un gimnasio para los canteranos, que, aunque suene raro, no había. Pese a todo lo anterior, el Valencia CF ha sacado jugadores de la cantera y los seguirá sacando porque siempre ha tenido una excelente captación de jóvenes talentos y donde puede mejorar es en la formación, pero que quede claro, en fútbol base la captación es la clave, cuanto mejor materia prima tengas, mejores futbolistas puedes formar. Es bastante lógico. Dicho esto, y lo que viene en adelante es mi opinión, la Academia no puede ser una especie de reino de Taifa dentro de club, no puede tener una gestión que vaya totalmente al margen de la gestión del primer equipo. Tiene que haber alguien que sea un ejecutivo deportivo que tenga capacidad para decidir en el primer equipo y en la cantera. Alguien que conozca bien a los canteranos y evalúe su proyección, alguien que, por ejemplo, pueda decir si necesitamos dinero vendamos a Bernat porque tenemos a Gayà. Alguien que sea capaz de decirle al entrenador del primer equipo apostamos por este chaval del filial, y que se apueste por él. Si el que ficha para el primer equipo solo se consensúa con el entrenador, por algún sitio se estará tirando dinero.

