¿Cómo son los jugadores que gustan en Mestalla?

No me quiero emocionar porque me suele pasar aunque he aprendido a derrapar y a chocar con la pared, pero eso de que César quiere fichar jugadores que gusten en Mestalla suena bastante bien. No me cabe ninguna duda de que las ideas que tiene el director deportivo del Valencia CF en mente son buenas, pero de ideas buenas está lleno el mundo, lo importante es saber o poder llevarlas a cabo. O que te dejen llevarlas a cabo. Al respecto de si le dejarán llevar a cabo sus planes, puedo decir desde la información, que la intención es que mande él, así que en los meses venideros comprobaremos hasta qué punto es así. Que Peter Lim intervenga en una operación de venta importante lo veo razonable, como lo es que intervenga si se hace un fichaje de dimensiones económicas como el de Guedes.

A partir de ahí, hay que fichar al lateral derecho del Anderlecht o a Florenzi, es cosa del director deportivo en consenso con el entrenador. Cuando ha sido así, al Valencia CF le ha ido bien. De momento de César podemos juzgar sus intenciones. ¿Cómo es un futbolista que se define como uno que 'gustará en Mestalla'? Pues analicemos qué futbolistas gustan en Mestalla. Paulista, Otamendi, Albelda, Baraja, Vicente, Cañizares... o el propio César. Son, jugadores valientes, de esos a los que es difícil vencer porque nunca se rinden. Que van siempre al frente sin miedo. Como Gayà. He dicho alguna vez que es para mí el capitán del equipo, pero no es más que mi opinión, yo no elijo al capitán del Valencia CF, de hecho, no lo elige nadie, ese liderazgo emerge de dentro del vestuario. Pero me reconforta saber que la intención del club no es hacer caja con el de Pedreguer, al contrario, le ofrece la renovación con toda la intención de que sea un ejemplo. Nadie como él encarna los valores del Valencia CF.

