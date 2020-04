¿A quién afectará más esta crisis?

La pandemia del coronavirus tiene muchas consecuencias y el fútbol no escapa a ellas. La paralización de la competición liguera y la posibilidad de que no se reanude el campeonato tiene a la mayoría de clubes en vilo porque más de uno y de dos viven al límite en lo econónico. No es el caso del Valencia CF y lo digo desde la información. De porqué al Valencia CF le afecta menos que a otros tiene que ver con la gestión de cada uno. Decir esto puede desatar una guerra civil de esas que entre los valencianistas montamos a diario, pero no por ello hay que dejar de decirlo. La Liga está al día de las finanzas de los clubes y, haciendo una previsión del impacto económico que puede tener esta crisis sobre los clubes, augura que el Real Madrid es quien menos sufrirá tales efectos. Tras él, hay un grupo de clubes que podrán capear el temporal y son el Valencia CF, el Villarreal, la Real Sociedad, el Celta de Vigo y el Leganés. El Eibar, va a cola de este pelotón. Los que más afectados se pueden ver son tres, FC Barcelona, Espanyol y Atlético de Madrid. Por lo visto, el caso de los periquitos puede ser preocupante. En estos momentos, los dirigentes de todos los clubes trabajan para minimizar el impacto, por ello, y si la situación se alarga en demasía, es necesario que los jugadores pongan de su parte, o el fútbol en general se vera abocado a hacer ERTEs. En ese panorama, como pasa en la vida y en una sociedad capitalista como la que tenemos, quien esté más sano saldrá ganando. Es aquello del pez grande que se come al pequeño... El Valencia CF ya no necesita estar en Champions para subsistir como club, pero sí la necesita para hacer un equipo que compita con Real Madrid y Barça. Antes, había que estar en Champions para poder pagar intereses al banco, al tiempo que se vendía a los mejores futbolistas y no se amortizaba ni un euro de la deuda bancaria.



Sobre Diogo Leite

Sobre el fichaje de Diogo Leite. No está hecho, pero el Valencia CF está empeñado en ficharlo. Eso es información. Por otra parte, no seré yo quien diga ya que es mal jugador porque no lo he visto jugar. Considero es que es más sensato primero esperar a que se haga la operación, y después esperar a verlo jugar. Digo lo que he dicho otras veces, si yo fuese quien ficha en el Valencia CF, ficharía a Otamendi, pero como no soy, pues me aguanto. Lo que no termino de entender es que si vas a por Otamendi es una barbaridad porque gana mucho y bla bla bla, y si vas a por uno joven pues es otra barbaridad. Luego el Sevilla ficha un jugador barato y desconocido y da buen rendimiento y nos tiramos de los pelos. Yo no lo entiendo, pero entiendo perfectamente que haya debate, de hecho, es lo más sano que puede haber, que cada uno tenga su opinión.