¿Quién le dice al Liverpool que no es el campeón de la Premier?

El fantasma de la suspensión de los campeonatos empieza a sobrevolar el deporte. Los clubes de fútbol están poniendo todo su empeño en que se disputen como sea, es decir, a puerta cerrada, porque la suspensión conlleva no recaudar una cantidad de dinero por parte de las televisiones que, lógicamente, no pagarán por los partidos que no se han disputado. Muchos clubes ya han gastado ese dinero de ahí que desde la Liga de Fútbol Profesional, Tebas inste a que se hagan ERTES para disminuir el gasto. Más allá de situaciones financieras, en caso de que se den las competiciones por suspendidas, el embolao que se viene es considerable. ¿Quién decide por ejemplo en la Liga española que el Barça es campeón cuando tiene dos puntos más que el Real Madrid y faltaban 33 por disputarse? ¿Quién decide los descensos? Pero tenemos ejemplos de lo contrario, ¿quién decide que el Liverpool no es campeón de la Premier League cuando tiene 25 puntos más que el segundo clasificado y faltan nueve partidos por jugarse, es decir, 27 puntos en juego?



Diogo Leite y Uros Racic

A Bola, el periódico de Portugal que hace unos días decía que el Valencia CF y el Oporto tienen un acuerdo cerrado por Digo Leite, dice ahora que el serbio Uros Racic puede entrar en la operación. Conclusión, no estará tan cerrado. El Valencia CF quiere fichar a Diogo Leite, estuvo a punto de ficharlo en enero, pero la operación no está cerrada para verano. Tal cual. Que Uros Racic pueda entrar en la operación de Diogo Leite es una posibilidad. El Valencia CF tiene que decidir sobre el serbio, si lo traspasa o si se lo queda en el primer equipo. Por otra parte, fue cedido al Famalicao para que se revalorizara. Y así ha sucedido.



La llamada solidaria

Un diez para el Valencia CF y su medida de llamar a los socios de más de 75 años y a los socios con diversidad funcional para interesarse por su salud en estos días de confinamiento. Deberíamos ser tan vehementes aplaudiendo estas medidas como lo somos criticando lo que no está bien. Pero ya se sabe que cuando uno está en fadado hace más ruido.



La chica de Sarrià

Por fin sabemos de ella. Hablo de una mujer que en 1971 era muy joven y cuya imagen celebrando la Liga que el Valencia CF ganó en Sarrià se hizo viral. En redes sociales la llamaron Noelia porque era feo que no tuviera nombre, pero el periodista Paco Lloret la ha localizado después de que otro periodista, Paco Grande, tuviese la idea de lanzar una campaña para dar con ella. Se llama María Teresa, la chica de Sarrià se llama María Teresa. Sin duda una historia bonita. María Teresa mantiene la vitalidad y sobre todo, su cariño por el Valencia CF, que ya se sabe que esas cosas son para toda la vida.

