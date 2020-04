Ferran, no me creo que te vayas a ir del Valencia CF

No lo puedo demostrar pero sí afirmo que hoy vuelvo a ser más optimista sobre la renovación de Ferran Torres de lo que lo era ayer. Y no lo digo por tratar de contentar al personal, aunque lo mismo a alguno, al contrario, le molesta. Lo digo porque lo sé. Esto no significa que vaya a renovar mañana. Ni pasado. Si acaso significa que hay demasiada gente hablando del asunto sin saber apenas de la negociación. Repito, el último 'input' que he recibido, me hace ser optimista, por más que tengo asumido que el acuerdo no será fácil. Dicho esto, voy con algunas reflexiones.

Ferran está en su derecho de apretar hasta donde considere porque su situación contractual es la que es, él tiene libertad para hacerlo, la misma libertad que tengo yo para hacer algunas reflexiones. La primera sobre el asunto ese de que quiere un proyecto, que no es solo cuestión de dinero. No lo niego, me consta que es verdad eso, pero puedo poner matices. Matices como que yo he visto a futbolistas que son o han sido muy grandes, y está por ver que Ferran pueda llegar a ese nivel por más que tiene condiciones de sobra para ello, estar en el Valencia CF y pelear por ganar títulos aunque no han ganado demasiados. Me vienen a la cabeza tipos como David Villa, Juan Mata o David Silva. Llegaron al Valencia CF, pelearon por lo que pudieron pelear, y llegado el momento decidieron marcharse. Ferran decide por lo tanto si para él ha llegado el momento de marcharse, o si opta por estar unos años más en el Valencia CF para pelear por ganar algo más que la Copa que ya ha ganado. Él decide si quiere hacer más grande al Valencia CF, porque no se trata de que el Valencia CF le haga un proyecto, se trata de que el proyecto es él, con él, el Valencia CF puede ser más grande. Él decide también si quiere ser como Ableda, Baraja o Fernando. O Arias. De hecho, todo está en su mano. Tiene condiciones y mentalidad para ello.



¿Qué ha hecho por Ferran el Valencia CF?

Lo ha hecho futbolista. Que no es poco. Lo ha criado en la cantera y lo ha metido en el primer equipo, fuera cual fuera el motivo o la negociación, cuando era un crío desde el punto de vista futbolístico. Le dio la oportunidad que no le ha dado a otros de ser jugador de élite. Él la ha aprovechado. De eso no hay duda. ¿Se ha sentido mal pagado Ferran mientras ha sido canterano? Pregunta clave. ¿Había muchos jugadores canteranos que cobraban mucho menos que él? Si fuera así, ¿es motivo suficiente como para decidir marcharse? Con esto no digo que quiera marcharse, simplemente lanzo preguntas al aire. Es más, nadie me ha dicho que Ferran quiera marcharse. Otra cosa es que apure en la negociación.

Digo más, entre otras cosas, el Valencia CF cesó a Marcelino después de ganar la Copa del Rey porque no contaba con los jugadores jóvenes como él y como Kang in. Esto puede doler, lo puedes entender o no, pero es cierto. Si eso no es confiar en él, ¿qué es confiar en él? En cuanto al contrato, le ofrece una cantidad que en la actual plantilla le deja entre los cinco mejor pagados. Depende de cómo quede la plantilla del futuro, igual pasa a estar el tercero€



Si yo fuera el agente de Ferran

Por otra parte, y poniéndome en la piel de su representante, si yo tuviera ya decidido irme del Valencia CF, si tuviera una oferta para llegar en unos meses y decir, "ahí tenéis, dos calabazas, tres patatas y un paquete de pipas -o 70 millones de euros-, esta es la oferta del Rafelbunyol, equipo al que me quiero ir", no diría nada. ¿Digo con esto que todos los nombres de equipos que salen interesados en Ferran los ha filtrado su agente? No, digo que si Ferran y su agente tienen un plan no lo dirían, es decir, una cosa es que el Rafelbunyol quiera a Ferran y otra cosa es que Ferran tenga un acuerdo con el Rafelbunyol. Si lo tuviera, el Rafelbunyol callaría€

Entiendo por otra parte el nerviosismo del aficionado con este asunto, como entiendo a Ferran y su agente estirando la negociación, pero una cosa es hacer reflexiones sobre el asunto y otra faltarle el respeto al jugador. ¿Que tiene hablar Ferran para decir qué quiere exactamente? Claro, esperando estamos todos. Pero si no ha dicho en público que se quiere ir, no digamos que se quiere ir. En privado tampoco lo dice.

