Pues yo creo que el Valencia CF es favorito

Ahora que los organismos del fútbol español y europeo hacen planes y estrategias ante el posible regreso del fútbol, creo que merece decir un par de reflexiones. La primera es obvia, el fútbol en particular y el deporte en general solo ha de volver cuando la seguridad y el control sobre la pandemia esté garantizado por parte de las autoridades sanitarias.

Y dos. El Valencia CF es favorito para estar en la Champions. Sin rodeos. Once partidos de Liga quedan. Seré claro. No estar la temporada que viene en Liga de Campeones con esta plantilla ha de ser considerado un fracaso. Pero mejor no poner el acento en eso, porque si acaso, habrá tiempo para ello. Creo que conviene más ponerlo en lo que está por venir, que es una Liga de once partidos.

El Valencia CF tiene 42 puntos y está a cuatro del cuarto clasificado que es la Real Sociedad, y a cinco del tercero que es el Sevilla. En la pelea por el tercer y cuarto puesto están también el Atlético de Madrid y el Getafe. Creo que el conjunto de Mestalla tiene serias opciones de poder remontar esa diferencia y meterse en la Champions pero lo primero que tiene que pasar es que cuando se reanude la Liga los futbolistas estén convencidos de que puede ser así.

En los once partidos ha de hacer entre 22 y 23 puntos, si los logra, tendrá serias opciones de ser cuarto. Sus rivales, además, pueden verse estresados por la competición europea y por el formato de competición que decida la UEFA a lo hay que añadir lo peligroso o extraño que puede ser el calendario. Getafe y Sevilla están en la Europa League y el Atlético en la Champions. Quién tiene un calendario limpio es la Real Sociedad, si bien, su gran reto es la final de Copa del Rey. Se juega el título ante el eterno rival, el Athletic.

Estas son las cartas con las que ha de jugar Celades . Acertar en sus decisiones, saber hacerles ver a los futbolistas que entrar en Champions es posible y tener la capacidad de que sus futbolistas olviden el pasado reciente y se centren en los once partidos que tienen por delante. Para esta mini liga, Celades tendrá la pretemporada que no tuvo cuando aterrizó en el Valencia CF en el atropellado pasado mes de septiembre.

Levante, Real Madrid, Osasuna, Eibar, Villarreal, Athletic, Granada, Valladolid, Leganés, Espanyol y Sevilla, en la última jornada. Si con este calendario Celades y los futbolistas no se ven en Champions antes de que empiece de nuevo la Liga, apaga y vámonos.

