Lo que no entiendo del caso Ferran Torres

Ferran Torres y su representante siguen sin responder a la oferta de renovación que les ha hecho el Valencia CF. Están en su derecho como estoy yo en el derecho de opinar al respecto. Y francamente, no lo veo lógico. Tienen derecho a rechazar la propuesta, a decir que les parece bien, mal o regular. A decir mañana hablaremos que hoy no puedo, o hablaremos cuando pase la crisis del Covid. ¡O no volveremos a hablar! Y tienen derecho a pedir más, mucho más o muchísimo más. Y a aceptar o a decir que les parece demasiado y firmar por menos. No soy nadie para meterme en cuánto y qué le pide un futbolista a su club, pero no hablo de cantidades ni de proyectos. Entiendo que el agente de Ferran vele por los intereses del jugador que no son necesariamente los del Valencia CF, y entiendo que se planteen cualquier situación si sobre la mesa tienen ofertas que le triplican o más lo que les ofrece el Valencia CF, cosa que desconozco, pero eso es una cosa y otra que el Valencia CF te haga una oferta y tú no digas nada. Pero nada absolutamente nada.

Quiero creer que forma parte de una estrategia del agente en su intención de estresar la negociación para llevarla al terreno que más le conviene y está en su derecho, pero Ferran es de Foios, lleva toda la vida en la cantera del Valencia CF, juega en el primer equipo y en definitiva es él quien obvia una oferta de renovación de su club. No quiero ser muy agresivo, y si pido respeto tendré que pedirlo respetando, pero yo no lo entiendo...

