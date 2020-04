Futbolistas profesionales, ¿estáis de broma?

Pregunto: ¿Alguien cree que va a tener la seguridad absoluta de que no se va a contagiar jamás por el coronavirus? Palabras de David Albelda: "Leyendo y escuchando a todo el mundo, si esperamos tener el 100% de garantías en todos los aspectos será imposible volver a la normalidad". Y tiene razón. Si los camareros tienen que volver al trabajo, ¿por qué no los futbolistas? Sé que servir cañas, paellas y carajillos no exige el contacto que sí exige jugar a fútbol, pero también sé que los camareros, fontaneros o periodistas no tendrán o tendremos las mismas medidas de seguridad anti contagio que los futbolistas. Alguno me llamará demagogo, pero no entiendo por qué poco a poco pueden volver todas las actividades económicas y no el fútbol. ¿Que lo tiene que autorizar Sanidad? ¡Pues claro! ¿Quién si no autoriza que los carpinteros pueden volver a trabajar? PD: Un fontanero no pasará tres test de coronavirus para volver al trabajo ni se encontrará en su trabajo con compañeros que hayan pasado tres test de coronavirus. Los futbolistas sí.

Por otra parte, sobre la polémica de que a disposición de los futbolistas haya test de coronavirus que ha comprado la LFP, pues mira, como tantas empresas que han hecho pruebas a sus empleados. Lo que no podemos evitar es que vivimos en una sociedad capitalista de consumo, y quien puede comprar test, puede comprarlos. Como hay quien puede irse al mejor hospital del mundo a tratarse una enfermedad y otros no. Me alcanza para entender que el fútbol solo es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida, pero en la medida en que todo tiene que tender a volver, el fútbol también. Y si las autoridades sanitarias dicen que no puede ser, no habrá debate. No se jugará a fútbol, y punto, pero la vida después de esta pandemia será diferente para todos, y también para ellos, los futbolistas. Privilegiados, pero no tanto oye...