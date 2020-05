Un chiste: "Ferran no renueva porque tiraron a Marcelino"

Hace unas semanas que es difícil hablar con algún valencianista y no comentar el asunto de la renovación de Ferran Torres. Los periodistas podemos llegar a ser pesados cuando cogemos un camino hasta el punto que a veces, el camino termina pero nosotros seguimos dale que te pego, pero en el caso que nos ocupa, el camino está muy de actualidad. Es pronto para hacer una valoración sobre qué piensa la gente del caso, por más que ya los hay demasiado interesados en hacer de Moisés y separar las aguas del mar rojo, unos a un lado, otros al otro y el Valencia CF en medio. Calma, si vamos a tener tiempo para todo. De momento me conformo con reflexionar sobre algunos de los argumentos que se dan sin tener intención de querer pontificar. Es mi opinión y no va más lejos.

Sobre la postura que está tomando Ferran dije hace poco una cosa que la mantengo. El futbolista y su agente tienen una propuesta de renovación del club desde hace más de dos meses y a día de hoy no han respondido, y si alguien cree que esto es improvisado, se equivoca. No hace falta ser un lince para, después de un mínimo análisis, observar que esta manera de actuar es premeditada y obedece a una estrategia, te puede gustar o no, pero no es casual. Al contrario, es consecuencia de una manera de afrontar la negociación.

Partiendo de esta base, quiero añadir algo. Entiendo al aficionado que se sienta muy decepcionado porque el Valencia CF, el pasado verano y contra todo pronóstico, terminó con un proyecto ganador. Entiendo al aficionado que se sienta dolido, que crea que eso no es de ser un club serio y que piense que le han quitado la ilusión. ¡Está justificadísimo! Digo que está justificadísimo que un valencianista piense eso después de lo que pasó el pasado verano, pero no caigamos en el error de pensar que si un futbolista, o mejor dicho, si Ferran no renueva, es por esos argumentos o por lo que pasó en verano. Si fuese así, Soler no habría renovado y Paulista no diría que está como loco por renovar con el Valencia CF. Seré claro: Los futbolistas ven las cosas de una manera y los aficionados de otra, querer mezclar las cosas no nos acercará a la verdad. Al contrario, ayuda a que todo sea más complicado de entender.

Ferran tiene 20 años, es titular indiscutible en el Valencia CF y tiene una oferta de renovación buena, o muy buena, que lo sitúa entre los cinco mejor pagados de la plantilla. Y si valoramos las ofertas no en términos absolutos si no en términos relativos, Ferran sabe que el club hace un esfuerzo tremendo para hacerle esa oferta y que por lo tanto lo está valorando más que otro club mucho más grande que le hace una oferta mayor. Para pagarle tres manzanas al año al Valencia CF hace un esfuerzo mucho mayor que otro equipo que le paga seis manzanas al año porque ese otro equipo tiene muchas más manzanas que el Valencia CF, ese otro equipo le da seis manzanas al tiempo que a otros jugadores les da veinte, el Valencia CF le da tres manzanas y como mucho, a otros les da cuatro. Esto es valorar a un futbolista y Ferran y su agente lo saben. ¿Sirve eso como sinónimo de cariño?

Llegados a este punto, si tu club te valora dentro de sus posibilidades, si tienes veinte años, eres canterano y titular indiscutible y no renuevas, es porque no quieres. Cuando escucho o leo que no quiere renovar porque el Valencia CF tiró a Marcelino y a Mateu Alemany me da la risa.

PD: Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic Club de Bilbao: Hemos hecho tres ofertas a Núñez. Hicimos la última propuesta y estamos a la espera. El margen de tiempo es el que tiene de contrato que son dos temporadas más. Nos encantaría que siguiera con nosotros porque es un gran jugador y de mucho potencial. Seguiremos a la espera, pero con la calma que da tener dos años más de contrato". Unai Núñez termina contrato en 2023. Tiene el mismo agente que Ferran. No critico al agente, que haga su trabajo como él considere, pero es evidente que si no responde al Valencia CF es por algo, no por casualidad.

