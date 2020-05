Manolo, hacerte el 'longuis' se te daba mejor

De nuevo se ha pronunciado Manuel Llorente sobre el proceso de venta del Valencia CF. Está en su derecho el hombre a hablar de lo que quiera, el mismo que tengo yo a hablar de lo que él dice y el mismo que tiene todo el mundo a opinar sobre lo que yo digo de lo que dice Llorente. Me ha quedado un poco lioso pero apuesto a que se entiende.

Para empezar, eso de que el Levante UD se puede vender pero el Valencia CF no, como valencianista me parece una sobrada importante pero lo voy a obviar porque creo en el fondo desvía la atención de lo que yo entiendo que tiene más sustancia. Dice Manolo, refiriéndose al Valencia CF, que hay instituciones que no pueden venderse y yo digo que, dicho así, tiene más razón que un santo. Pero sucede que esas palabras, dichas por él, exigen demasiados matices y explicaciones. Y lo voy a intentar.

Para empezar habría que matizar que supone el concepto 'vender'. Porque si lo dice desde el plano romántico, el Valencia CF se vendió cuando se convirtió en Sociedad Anónima. En ese momento pasó a tener propietarios, que eran los accionistas. Y quien más acciones reunía se convertía en presidente. Es decir, fue gracias a un Valencia CF que se 'vendió' que él ha estado muchos, pero que muchos años, en el club. Como gerente o director general y como presidente.

Sigamos porque es evidente que Llorente se refiere al proceso de venta que terminó con Peter Lim como propietario, no soy tan simple. Vamos a ver, si el Valencia CF tuvo que ser vendido en subasta pública a Peter Lim o a Peter Lam, fue por culpa de los que antes de la venta estuvieron gestionando el club. Unos más que otros, pero la culpa es de los que han llevado la nave, no de los aficionados ni de nadie más. Él fue presidente y apenas redujo deuda, y la causa de la venta fue, precisamente, una deuda que los bancos, crisis financiera mediante, se negaron a refinanciar. ¡Claro que no se puede o debe vender el Valencia CF, pero que lo digas tú Manolo! ¡Que lo digas tú que al poco de salir del club ya estabas buscando un inversor para comprarlo!

Según Llorente el Valencia CF no se puede vender pero sí podía estar 'en manos' de un aval público sobre un préstamo que no se podía devolver cuando, curiosamente, él era el presidente. No se puede vender pero sí pueden estar pagando todos los valencianos lo que la Fundación que él controlaba no podía pagar. El Valencia CF no se puede vender pero Llorente llegó a admitir en una entrevista que cuando desde la Generalitat le reclamaban los impagos, se hacía el "longuis". Él que tanto ha mirado por las finanzas del club, obvia que el Valencia CF ahora amortiza deuda bancaria y que no debe nada a las administraciones públicas. ¡Qué curioso! Lo dicho, hacerse el 'longuis' se le da de miedo.

