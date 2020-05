Tamara Gorro, Garay y el respeto

Palabras de Tamara Gorro en las redes sociales: "Que no me toquen las palmas que me conozco... y si se enciende la mecha... Booom, la Gorro explota. Dicho queda. Como dice Belén Esteban, por mi familia mato". Evidentemente se refiere a la situacción de su marido, Ezequiel Garay. Pero hay más: "Las campañas de desprestigio existen. Pero para que sean efectivas hay que contar con la verdad y que sea demostrable. Porque la tortilla se te puede dar la vuelta en un minuto".

No ha faltado quien me haya dicho, "¿has visto lo que ha puesto Tamara Gorro en las redes sociales? ¿Lo dice por ti?". Y no, no lo había visto. Les explico. Hace nada escribí un artículo sobre Garay y su renovación en el que básicamente doy mi opinión sobre qué ha de hacer el Valencia CF con el argentino, que es tener en en cuenta que tiene una lesión grave y 33 años. No me he dado por aludido por las palabras de Tamara pero perfectamente podrían estar motivadas, aunque fuera en parte, por ese artículo en concreto -La renovación de Garay y la obligación del Valencia CF-. Desde luego, está en su derecho. Y no, no tengo la más mínima intención de colarme en mitad de la polémica para ganar foco o protagonismo, más que nada porque eso me da lo mismo. Escribo esto porque las palabras de Tamara Gorro, la defensa hacia su marido, me han hecho pensar.

Me gusta bien poco Belén Esteban, y ahí lo dejo porque podría expresarme de otra forma, aunque he llegado a entender parte de su éxito: chica humilde se enamora de torero famoso, la deja embarazada y la abandona. ¡Esa historia tiene que funcionar por narices! Ya digo que me gusta bien poco Belén Esteban pero entiendo a Tamara cuando dice eso de "por mi familia mato" porque es algo que diríamos todos. Hasta aquí correcto pero ahora me desvío porque quiero ir a parar a otro sitio. Sinceramente no sé si Garay renovará con el Valencia CF aunque sí sé que ahora mismo parece muy complicado, pero tengo la suficiente experiencia como para decir que en esto del fútbol todo puede pasar. Neville entrenó al Valencia CF, y Calleja y Zidane volvieron al Villarreal y al Real Madrid.

Y a dónde quiero ir a parar es que sea como sea, y renueve o no Garay, no deja de ser un futbolista que en estos momentos está lesionado de gravedad y tiene un futuro incierto. Es decir, hablamos de material muy sensible que tal vez haya que tratar con cierto respeto. Lo diré de otra manera: vivo acostumbrado a las batallas diarias que genera el Valencia CF, que es un club en el que situaciones que en otros pasan desapercibidas aquí se convierten en cuestiones de vida o muerte, pero no me apetece demasiado chapotear en esta. Que tome el Valencia CF la decisión que tenga que tomar y Garay que haga lo mismo, pero si los caminos se separan, que puede ser, estaría bien que no lo convirtamos en una guerra. PD: Sobre lo que ha de hacer el Valencia CF respecto a la renovación de Garay, sigo pensando lo mismo.

