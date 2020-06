Deconstruyendo el comunicado de Garay

Pasemos a analizar el comunicado oficial de Ezequiel Garay, algo inaudito pero que tiene mucha miga. Lo primero que dice es que hay una campaña de desprestigio contra él. ¿Campaña de desprestigio? Yo no la veo por ningún lado. En cambio, sí he visto una campaña suya y de su mujer, que días antes del comunicado de Garay sacó la patita por redes sociales para después soltar la bomba. Eso es una campaña pensada y lo demás son tonterías.

Sigamos. Dice que toda la polémica salta porque se 'filtra' que él ha rechazado 2,7 millones de euros netos. Dice que es falso y que eso lo filtra el club. A mí no me ha filtrado eso nadie, por si sirve de algo. ¿Tiene pruebas Garay de que eso lo ha filtrado el club? Hay que estar muy seguro de que eso lo ha filtrado el club para afirmar que lo ha filtrado el club.

Continúa y dice que el 2 de julio pasado el club le hace una oferta de renovación, y dice que es "notablemente inferior a la que se ha dado en estos días". ¡Pero qué manía con lo que se ha dicho o dejado de decir! Que diga quién ha dicho que rechazó una oferta de 2,7 millones de euros netos y saldremos de dudas. Añade que en agosto hay inestabilidades que afectan a los jugadores por el caso Marcelino, y que a él personalmente le afecta. Y dice que a finales de agosto comunica al club que quiere renovar, pero que prefiere esperar a que todo se calme. ¿Qué pasa, que los tiempos los marca Garay? ¿Por qué no hizo un video en verano para decir que prefería aplazar su renovación por el 'caso Marcelino?



Lo siguiente es que el 13 de noviembre el Valencia CF, a través de Jorge López, vuelve a contactar con él. Vaya, ya tenemos dos 'direcciones deportivas' del Valencia CF queriendo renovar a Garay. Porque en verano fue Mateu Alemany quien negoció su renovación.

El 7 de enero, en Arabia antes de jugar la Supercopa de Rubiales, acude a la habitación del presidente y le cambian las condiciones. ¿Qué pasa? ¿Él puede decir en verano que prefiere esperar y el Valencia CF no le puede decir que cambian las condiciones? ¡Qué sorpresa Ezequiel, en una negociación cambian las condiciones! ¿No tiene derecho el Valencia CF a cambiar las condiciones en una negociación? Lo grave sería que después de mucho negociar, cuando te sientas a firmar y tienes el bolígrafo en la mano te encuentres que donde se negoció 10 ponga 8, pero que se cambien las condiciones en una negociación y te lo digan, es parte de la negociación en sí misma.

De repente nos dice que vuelve a cambiar el interlocutor, y aparece en escena el actual director deportivo, César Sánchez, que se reunió con su abogada en Madrid, pero eso Garay no lo dice. Por cierto, tercera 'dirección deportiva' que ha querido renovar a Garay. Avancemos porque lo siguiente es la lesión y dice que desde entonces el club no le ha trasladado oferta alguna de renovación. ¿Y? Lesionado eres otro jugador, si no había acuerdo definitivo y tú te has lesionado de gravedad, las condiciones en la negociación cambian. Y pueden cambiar hasta el punto que al club ya no le interese renovarte. ¿Es pecado? El problema del club será si no decide renovarte y tu recambio es peor que tú. La obligación del club no es renovarte, es mejorar la defensa para la temporada que viene.







Poco después habla de que es lícito no querer renovar a un jugador pero que prefiere que se haga desde el buen entendimiento. Ezequiel, ¿buen entendimiento es lo que tú hacías con Jorge López cuando iba detrás de ti para negociar? Te recuerdo que en ese momento era el interlocutor nombrado por el club para tal efecto. ¿O también eliges tú al interlocutor?

Lo siguiente es decir que rechazó una oferta mayor de otro club cuando fichó por el Valencia CF. Pues haberla aceptado, ¿a qué viene eso ahora? El Valencia CF también tendría otros centrales en agenda y a lo mejor alguno era más económico pero decidió ficharte a ti. Y tú decidiste fichar por el Valencia CF porque te convenía, más allá de si ganabas más o menos.

Luego viene la demagogia elevada a la enésima potencia. Resulta que su hija mayor le dice que está triste y que no sonríe. Mira Ezequiel, seamos serios y desde el respeto a tu familia, esto es fútbol profesional, esto no es Sálvame. Si tú no renuevas y viene otro futbolista en tu lugar, pues a lo mejor tiene una hija que lo verá feliz cada mañana por ser jugador del Valencia CF. No cuela. De fondo hay que no tienes nada, que has arriesgado y te has lesionado. Mala suerte. Si no te hubieras lesionado, ahora estarías en condiciones de exigir mucho más al Valencia CF. Son las reglas del juego. Si en vez de una abogada en Madrid que no se dedica al fútbol hubieses tenido un representante de futbolistas de los de toda la vida, o estarías renovado o el 1 de enero habrías tenido un contrato firmado con otro equipo. Al Valencia CF hay que echarle en cara que en los últimos tiempos ha tenido demasiados interlocutores, pero piensa si tú has tenido el interlocutor idóneo en este tiempo.

PD: Me había prometido no bajar al barro con el caso Garay, pero al barro ha bajado él. Esto es solo mi opinión sobre el comunicado de Garay, no sobre el 'caso Garay', y es solo mi opinión sobre el comunicado de Garay porque el comunicado de Garay me parece lamentable. Es de risa. Cuando salió del Real Madrid no hizo ningún video. Por otra parte, no dejo de pensar en el entrenador de cualquier equipo que pudiera estar interesado en Garay y su temor a una movida de este tipo porque es suplente... Dime mal pensado.

