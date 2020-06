Celades, ha llegado tu hora

Pues se acerca la hora de la verdad. Apenas unos días quedan para que regrese la liga y el foco está de nuevo en Celades, que es el entrenador. En nada se dejará de hablar del coronavirus a no ser que suceda algo que esté fuera de lo común en la desescalada, y el fútbol volverá a marcar el día de muchos aficionados.

En lo que a Celades respecta, enfrente tiene el reto de meter al equipo en la Champions. Lo demás no sirve. Sé que el equipo no está hecho a su imagen y semejanza, pero también sé que hasta que el coronavirus lo parase todo, su equipo daba pena. Repito, pena. Se paró el mundo y se paró también la deriva desastrosa que llevaba al Valencia CF a encajar goles con una facilidad que avergonzaba.

Cierto que había atenuantes en forma de lesiones y que el equipo emitía síntomas de estar agotado después de un inicio de año extenuante por lo cargado del calendario que, opinión personal, Celades no supo gestionar. Uno ve ahora que ante la Cultural Leonesa un 29 de enero jugaron Jaume; Correia, Paulista, Diakhaby, Jaume Costa; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran; Kang In y Gameiro, y que poco después en Granada también en Copa del Rey el once titular lo formaron Jaume, Jaume costa, Paulista, Soler, Parejo, Diakhaby, Coquelin, Wass, Rodrigo, Ferran y Maxi, y es difícil evitar tirarse de los pelos.

Ahora no hay más verdad que la gestión que Celades sepa hacer con los muchos futbolistas que tiene a su disposición, de hecho los tiene a todos. Tiene que elegir y mover bien sus piezas. Tiene que convertir en realidad aquello que le dijo al grupo de jugadores: "Os necesito a todos". Ni caso, esas cosas no se dicen, se hacen. O digo más, se demuestran. Por mucho que un entrenador diga a sus jugadores que cuenta con todos, si ellos no lo ven en las decisiones que toma a diario, no los tendrá a todos enchufados. Falta poco para que empiece la Liga y los entrenamientos ya son en serio, con todo lo que ello significa. Depende del entrenador saber canalizar todo eso en favor del equipo€ Celades, llegó tu hora.

