Dime simple, ¡pero juega el Valencia CF!

Pues enhorabuena al Valencia CF, al Levante UD y al Ayuntamiento de València. La idea del cartel conjunto es francamente buena y sobre todo transmite un mensaje oportuno y hasta necesario.

Querer equiparar el regreso del fútbol a una normalidad que no sabemos si algún día recuperaremos o insinuar que es la prueba de que se ha pasado la pandemia del coronavirus es una burrada que no se me pasa por la cabeza, pero soy de los que lleva mucho tiempo diciendo que el regreso del fútbol puede contribuir a que poco a poco superemos tan anómala situación. Después del coronavirus nada volverá a ser como antes a no ser que se encuentre una vacuna que pueda ser distribuida a toda la población mundial, y dime paranoico pero lo dudo bastante, pero si me dicen hace dos meses que ahora estaría pendiente de si Paulista está lesionado o haciendo cábalas sobre si Celades ha de apostar por Ferran o por Guedes, no lo habría creído.

No seré tan atrevido como para afirmar que los meses de confinamiento me han servido para encontrar mi otro 'yo' o para reconciliarme con las pequeñas cosas a las que antes no dabas importancia, porque la realidad es que se me han quedado muchos libros por leer y muchas canciones por aprender a tocar, pero me conformo con volver a tener lagartijas en 'la panxa'. ¡Juega el Valencia CF! Lo demás ya me importa menos. Dime simple.

