Hay que mirar bien lo de Guillamón

Afortunadamente para los que lo adoramos, el fútbol es imprevisible. Hugo Guillamón estaba fuera del Valencia CF hace un año porque no se confiaba en él y ahora es titular por delante de Mangala. Se podrá discutir la decisión de Celades, -no seré yo y él está para tomar decisiones- pero lo cierto es que al canterano le ha pasado el tren del primer equipo por delante y parece dispuesto a subirse. ¿Que le faltan cosas? ¡Pues claro! ¡Y a Diakhaby! ¡Y a Diogo Leite!

En cualquier caso, no creo que en estos momentos lo conveniente sea pensar qué hace bien o mal Guillamón, la pregunta que ha de hacerse el Valencia CF es si ese futbolista es útil para el primer equipo o no. De momento lo que tenemos es que el entrenador ha confiado en él y ha respondido. Guillamón termina contrato cuando finalice esta temporada y no hay acuerdo de renovación porque el jugador pide ficha de primer equipo y el club le ofrece seguir en el filial. A efectos de evolución de un jugador hay que tener en cuenta que cuando uno demuestra que puede jugar en primera no sé si es bueno que vuelva a jugar a Segunda B. Digamos que es una etapa quemada. ¿Ha demostrado Guillamón que es futbolista de primera división? No, hasta ahora ha demostrado que se puede seguir confiando en él, y eso es mucho decir. Guillamón tenía un examen muy importante y lo ha superado con excelente nota. Y eso tiene que servir para algo. Repito, si eres futbolista del filial, el primer equipo te necesita y tú respondes, eso ha de servir para algo. Si no sirve para nada, pues bajas la persiana de la Academia y no vuelves a decir que tienes un proyecto de cantera que bla bla bla...

El Valencia CF tiene ahora tiempo por delante para decidir si lo sigue viendo para el filial y o si ve en él proyecto de futbolista de élite. Empecinarse no es bueno y la realidad es que hasta ahora no había jugado en primera división pero la media parte ante la Real Sociedad y el partido entero ante el Levante UD, han de ser suficientes como que valoren si conviene replantearse las cosas. En favor del club queda una actitud elegante, el jugador no renueva pero está a disposición del técnico y hasta es titular en el primer equipo. El Valencia CF ganó el partido por una buena jugada en la que Guillamón sale de la cueva y le da el pase a Gayà, y lo pierde, de forma incomprensible, por una nueva metedura de pata de Diakhaby. Dice Celades que claro que le preocupa la situación de Diakhaby y los excesivos penaltis que comete. Me parece lógico, yo también estaría preocupado, pero pasa que él es entrenador y puede hacer algo. Puede, por ejemplo, poner a Paulista y a Guillamón en el próximo choque. Por otra parte, la gestión del partido que hace el Valencia CF cuando se pone por delante faltando ocho minutos y con un jugador más es la prueba del algodón: Este equipo no está para meterse en Champions.

