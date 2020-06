Celades ya ha bajado a la tierra

La ley del fútbol es para todos los entrenadores y Celades no es especial ni diferente. Si no ganas partidos puedes ir a la calle. Él ya lo sabe, y se le nota que lo sabe. No tanto por su respuesta antes del partido ante el Levante UD cuando le preguntaron si como el equipo él tiene también once finales y si cree que se juega su futuro, porque no hizo más que describir la 'gran ley del fútbol', se le nota sobre todo por algunas de sus respuestas después del partido ante el Levante UD. Celades el reposado ya echa balones fuera y aunque con poca vehemencia y de forma pausada porque él es así, ya señala a futbolistas como causa de que el equipo no sumara los tres puntos. No puso demasiado interés en tratar de proteger a Diakhaby cuando le preguntaron por el innecesario penalti que le costó al equipo la victoria y hasta deslizó que él ha hecho su trabajo como entrenador, es decir, que ha hablado con él y le ha dicho que esos errores no se pueden cometer porque al equipo le cuestan puntos... Si hasta se ensañó diciendo "no es únicamente el penalti, es cómo se ha producido la jugada. Una falta a balón parado sin rematador y de ahí se ha convertido en un penalti que nos ha costado el empate".

Esto en mi pueblo se llama miedo, pero vayamos por partes. Celades ya está en un momento en que no tiene que demostrar que da órdenes justas y precisas a sus jugadores, tiene que demostrar que lo que les dice a sus jugadores sus jugadores lo hacen. Dijo el técnico que la orden tras el 1-0 era tener el balón y el equipo en vez de tenerlo lo regaló y aculó. Ya me importa poco qué les dice que hagan porque lo sustancial es qué hacen. De hecho, si un entrenador da una orden a su equipo y el equipo no la ejecuta o hace lo contrario, lo que hago es preocuparme y mucho. Por dos cosas, o porque los jugadores pasan de él o porque da una orden en un momento en que los futbolistas no están en condiciones de cumplir por cuestiones físicas o anímicas y él no lo ha detectado. Lo dicho, me preocupo. Lo que quiero decir es que lo que me importa es si Celades le ha dicho reiteradamente a Diakhaby que en 'modo pantalla' cuando ya persigue no agarre y que antes que perseguir es mejor acortar terreno por dentro o chocar. Ya sé que Diakhaby no es la bomba, pero también sé que con Marcelino parecía mejor futbolista más allá de que siempre estabas pendiente de una de sus 'idas de cabeza' porque no ha aprendido a medir. El gran problema de Celades como entrenador es que ninguno de los jugadores que él entrena, salvo Ferran, es mejor hoy que ayer, es decir, no le saca jugo a lo que tiene. Diakhaby no es más que es la vivificante caricatura de un equipo que no sabe cerrar una victoria que necesita mucho. Dicho esto, la gran pregunta es: ¿Por qué eligió Peter Lim a Celades? De aquellos polvos estos lodos. Ni más ni menos.

