Peter Lim y la decisión de fichar a Celades

El abismo ya está aquí. La derrota del Valencia CF en Eibar certifica el FRACASO absoluto de esta temporada. Sin paliativos. Y el responsable es el propietario del club, Peter Lim. Él decidió lo que decidió y cuando lo decidió. Quitar a Marcelino y sin consultarlo con Alemany y poner a un entrenador novato como Albert Celades era un salto al vacío y hacia allá que va el Valencia... hacia el abismo. No se meterá en Champions y eso significa que la temporada que viene habrá que empezar de cero otra vez. Como cuando llegó Marcelino. Toca hacer limpieza en el vestuario, y lo digo con pleno conocimiento de causa, y toca un buscar un entrenador nuevo. Dicho queda por lo tanto que el responsable máximo del fracaso es Lim porque tomó decisiones clave, pero es imposible analizar la lamentable temporada que ha hecho este equipo sin hablar de Celades. A ver, el club ha sido un caos en muchas situaciones y eso a él se lo ha puesto muy complicado, pero la realidad es que este toro le ha venido muy grande.

Una manera de definir a Celades como entrenador es repasar algunos datos de su equipo en el partido ante el Eibar. Necesitaba ganar para seguir vivo en la Champions, salió al segundo tiempo perdiendo 1-0 y fue incapaz de generar una sola ocasión de gol. Digo más, necesitaba ganar porque se jugaba la temporada, salió al segundo tiempo perdiendo 1-0 y en diez minutos el rival ya había lanzado cuatro saques de esquina. Los dos primeros disparos a gol fueron de Florenzi que es lateral derecho y disparó como si disparo yo. Por no hablar de lo ridículo que fue ver al Valencia CF intentar sacar el balón jugado desde atrás y regalarlo una y otra vez. Me dio pena porque el Valencia CF fue un grupo de jugadores que no sabían qué hacer para darle la vuelta al marcador. No tenían un plan, y eso señala directamente al entrenador. Que haga el señor propietario del Valencia CF lo que vea porque nos guste o no es una Sociedad Anónima y la mayoría accionarial le da derecho a tomar decisiones, pero para la temporada que viene el proyecto tiene que empezar de cero, y eso supone prescindir del entrenador y de muchos pesos pesados del vestuario. Y si la economía no da para mucho, pues para lo que dé, pero es mejor intentar empezar de cero que ponerle parches a este desastre. A Celades esto le ha venido muy grande y su equipo ha dado pena. Dicho esto, tendremos tiempo de hablar del vestuario, que está roto, pero no puedo pasar por alto una reflexión: El Valencia CF se ha jugado el proyecto de la temporada que viene y en los cuatro partidos que ha jugado nada sabemos de su capitán. Parejo también ha dado pena. Uno echa cuentas y desde que Garay hizo el famoso vídeo anda desaparecido. También habrá tiempo de hablar de la diferencia entre capitán y portavoz.

