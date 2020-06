Señor Peter Lim, ¿qué hacemos con Celades y Anil Murthy?

Y hasta aquí. La derrota en Villarreal es el punto y final. Se veía venir, pero el hasta aquí es ahora. Y ahora lo que toca es que alguien haga o diga algo. Digo más, que Peter Lim haga o diga algo. Tengo claro que, a pesar de que querer hablar por boca de todos los valencianistas es un atrevimiento que no me gusta hacer, gran parte de ellos -apuesto que una amplia mayoría- dirán "lo único que tiene que hacer Peter Lim es vender". Bien está, que cada uno es libre de decir lo que quiera siempre y cuando se haga desde el respeto, pero hemos de tener claro que estamos juntando el agua con el aceite, el dinero con el sentimiento. Para que Lim venda primero tiene que darle la gana vender, y no sé si quiere hacerlo, y segundo, aunque quiera vender, tiene que haber alguien dispuesto a comprar.



Es así de simple, se trata de una operación mercantil, el Valencia CF se puede comprar y vender, por lo tanto se trata de que alguien venga y haga eso tan valenciano de "els diners i els collons pa les ocasions" y los ponga encima de la mesa. Pues bien, de momento nadie se ha postulado en público con esa intención. Nadie ha dicho "señores, tengo dinero y quiero comprarle el Valencia CF a Peter Lim, ¿quién me apoya?". Me van a permitir que no me tome en serio a quienes se postulan como oposición porque repito, esto se trata de ponerlos, no de marear.

Por otra parte, todo mi respeto para el valencianista de calle, el aficionado que está harto y quiere manifestar su enfado -o como queramos llamarlo- en Mestalla, en la Avenida de Suecia, en las redes sociales o en el balcón de su casa. Le sobran los motivos para hacerlo. El otro día alguien me decía que tal vez haciendo ruido y casi atosigando a Peter Lim se le puede obligar a que venda. Son puntos de vista, pero yo no lo creo. Si vende, venderá cuando quiera y cuándo le convenga. Ese es mi punto de vista.



Pero volvamos a la cuestión inicial: Peter Lim tiene que hacer algo. Poner dinero para reforzar el equipo, poner dinero para hacer limpieza en el equipo -quitarse de encima según qué futbolistas con según qué fichas puede costarte dinero pero te permite empezar de cero y por lo tanto es una manera de invertir a futuro-, hacer un comunicado, tener un gesto que deje bien claro cuáles son sus intenciones con el club... Algo. El Valencia CF es suyo y puede hacer lo que quiera pero cuando lo compró, además de adquirir un paquete de acciones, adquirió una responsabilidad con los valencianistas, y necesitan saber qué planes tiene, necesitan saber si está comprometido con el club o no.

Otra cosa es, en plan chascarrillo, si uno considera que tal vez sea mejor que no se comprometa tanto y deje hacer... No es preciso que Lim haga una rueda de prensa o un comunicado, de hecho, ha llegado el momento en que es mejor que haga cosas porque las palabras sirven de poco ya. Hacer cosas es cambiar y debe valorar qué cambia. Desde luego el entrenador. Lo de Celades ya no tiene debate, no está sujeto a opinión. Si es hoy, mejor que mañana, pero la temporada que viene no puede estar en el Valencia CF.

Sí está sujeto a opinión, y soy partidario de ello, que es conveniente tener un director deportivo con mando en plaza, alguien en quien se apoye el entrenador, y que tenga capacidad de maniobra. Llámese César Sánchez o Perico el de los Palotes. Quien sea, que tenga poder.

Y luego viene el asunto del presidente. No es fácil ser presidente del Valencia CF mientras Lim es el dueño. Salvo y Rufete no sabían nada de que Lim estaba fichando a Cancelo en un hotel de Valencia CF, ni sabía nada de que había 'fichado' a Rodrigo Caio. Layhoon y García Pitarch no sabían nada de que Lim había pactado la venta de Alcácer al Barça, y Mateu Alemany no sabía nada del cese de Marcelino y el fichaje de Celades. ¿Conocía Anil Murthy las intenciones de Lim mucho antes de su desenlace? No lo sé. Sabemos que fue llamado a una reunión de urgencia cuyo desenlace fue el cese de Marcelino y el fichaje de Celades. Repito, no es fácil ser presidente del Valencia CF siendo Lim el propietario, de la misma manera que no es en absoluto difícil hacerlo mejor que Anil Murthy. Es muy fácil hacerlo mejor.







Su gesto de mandar callar a Mestalla es una losa sobre su popularidad. Lim decide, Anil como frente que acumula muchas de las críticas que irían hacia él, o Anil como figura que en sí mismo, genera polémica o animadversión entre los aficionados. Vuelvo a decir que es peligroso hablar por todos los valencianistas, pero si Murthy deja de ser presidente, la gran mayoría de aficionados al Valencia CF se alegrará. Y esto tampoco está sujeto a debate. Es matemático. Anil es un foco de conflicto en sí mismo y se lo ha ganado a pulso. Su gesto ante el Alavés es tan inaudito, fue un error tal calibre, que no será olvidado jamás y pasará a la historia del club por ser el único presidente que mandó callar a Mestalla. Hoy en día cambiar al presidente es una manera de empezar de cero. Y el asunto se ha puesto tan feo para Lim, que empezar de cero es bastante para él. Repito, es difícil ser presidente del Valencia CF con Lim pero es difícil hacerlo peor que Anil Murthy.

Y este es el panorama que tiene el propietario y a ese toro tiene que meterle mano. Todo lo que no sea hacer algo, será interpretado como dejadez, y eso puede tener muchas lecturas. Es la herencia de su manera de hacer las cosas. Lo peor de todo es que ya es casi cíclico...

