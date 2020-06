Muerto Celades, los jugadores del Valencia CF ya tienen vía libre para correr

Hay veces que no me gusta acertar y lo digo con la mano en el corazón, pero la profesión obliga. Esto escribí ayer: "No es fácil ser presidente del Valencia CF mientras Lim es el dueño. Salvo y Rufete no sabían nada de que Lim estaba fichando a Cancelo en un hotel de Valencia CF, ni sabían nada de que había 'fichado' a Rodrigo Caio. Layhoon y García Pitarch no sabían nada de que Lim había pactado la venta de Alcácer al Barça, y Mateu Alemany no sabía nada del cese de Marcelino y el fichaje de Celades. ¿Conocía Anil Murthy las intenciones de Lim con Marcelino mucho antes de su desenlace? No lo sé. Sabemos que fue llamado a una reunión de urgencia cuyo desenlace fue el cese de Marcelino y el fichaje de Celades. Repito, no es fácil ser presidente del Valencia CF siendo Lim el propietario, de la misma manera que no es en absoluto difícil hacerlo mejor que Anil Murthy. Es muy fácil hacerlo mejor". Pues nada, ese mismo día Peter Lim se ha empeñado en darme la razón. Ha cesado a Celades y con ello ha 'amortizado' a otro director deportivo, en este caso César Sánchez, que el lunes por la mañana se planta en el vestuario ante los futbolistas y les dice que Celades va a seguir como entrenador del Valencia CF. Cesar pone el pecho y hasta discute con Parejo y Kondogbia cuando les recrimina que la actitud de los futbolistas no fue la mejor en El Estadio de La Cerámica, y unas horas después Lim decide el cese de Celades. ¿Es correcto el cese de Celades? Correctísimo, que siguiera en el cargo no se sostiene desde ningún punto de vista futbolístico y sus números eran de cese fulminante, pero lo que quiero decir es que si el dueño decide cesar al entrenador, ha de hacerlo con consenso con el presidente y el director deportivo, o al menos lo deben saber, porque cuando se dirige un club de fútbol en Europa desde Singapur lo más probable es que fracases.

En favor de Lim hay que decir que su decisión es coherente por una cosa, el fracaso de la temporada ya se ha consumado porque el equipo no se ha metido en Champions, pero si hay alguna posibilidad de que se meta en Europa League es ahora que ya no lo entrena Celades. Por último quiero añadir una cosa: El fracaso de esta temporada tiene muchos padres, Peter Lim, Anil Murthy, Celades... Y hasta me atrevo a decir que los futbolistas no son los primeros, pero eso es una cosa y otra que ahora vayan de mártires. Los muchos errores que ha cometido el club no justifican la actitud que tuvieron en el Estadio de la Cerámica en un derbi contra el Villarreal, otra cosa es que les venga de perlas para ponerlos como excusas. Sé que con el escudo no se ganan partidos pero se evitan ridículos, y ellos hicieron el ridículo. Es de coña. No pasa nada, seguro que ante el Athletic se ponen las pilas corren y ganan el partido. Ya lo dijo Parejo, profesionalidad...

