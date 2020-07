Propietario: Meriton ¿Qué significa?

Ya hace tiempo que dejé de creer en las casualidades. A poco que se ha vuelto a hablar en el entorno de si Peter Lim tiene que vender o no -yo mismo hice un artículo hace unos días valorando tal posibilidad y lo digo sin ánimo de darme importancia- Meriton ha respondido. No es casual que sin venir a cuento el Valencia CF publique en redes sociales que el propietario del club es Meriton Holdings. En el artículo al que he hecho referencia decía también que había llegado el momento en que Peter Lim tenía que hacer o decir algo. Pues ya lo ha hecho; nos ha recordado que manda él. Y con esto solo describo la situación. Avancemos pues. Cuando Meriton nos recuerda que es el dueño del Valencia CF, nos está diciendo cuál es su poder. Y parece que lo dicen de forma altanera -caben más adjetivos como dictatorial o altiva, cada uno elija-, pero no sé si son conscientes de que al mismo tiempo le dicen al mundo cuál es su fracaso. Si solo puedes presumir de acciones es porque no puedes presumir de cariño. Seré exagerado, si tus argumentos son el músculo es que eres incapaz de dialogar y de entender o escuchar al que tienes en frente. Solo la ley mercantil está de su lado, y eso significa que han fracasado en lo social. La mayoría accionarial es su éxito y su poder, pero al mismo tiempo es su derrota. Pero ojo que ese 'Propietario: Meriton Holdings' nos dice algo más, cuando lo fían todo a la ley mercantil y a su mayoría accionarial, están diciendo que la única oposición posible es esa. Llevan el debate a donde lo ganan, lógicamente. Sería algo así como menos tuits y menos artículos simplones y evidentes y más dinero.

No sé si Lim quiere vender, interpreto que no a tenor de los mensajes que emite el club, pero tengo la sensación de que nos ha dicho que la única manera de que se vaya es que alguien quiera comprar. ¿Hay alguien ahí? Al éxito mercantil han llegado desde el dinero y al fracaso social desde el fracaso deportivo, pero hay cosas que son muy difíciles de ganar y que se pierden con facilidad. Si Meriton es capaz de hacer un buen equipo logrará éxitos deportivos y todos tan contentos, pero tal vez jamás recupere la admiración social y el cariño con que fue recibido por muchos. Y no lo logrará porque siempre estaremos con la mosca detrás de la oreja pendientes de que cualquier cosa puede pasar el día más inesperado. Esa desconfianza se la ha ganado a pulso Peter Lim y no es necesario volver a enumerar los casos. Si Meriton consideraba necesario lanzar el mensaje de que ellos son los dueños, pues que lo lance, pero hay mejores maneras de hacerlo, más elegantes, y sobre todo más comprensivas hacia los valencianistas. Tienen que entender que una cosa es tener la mayoría accionarial y otra tener el respeto de los aficionados. El Valencia CF es mucho más que un puñado de acciones. Y deberían saberlo.

