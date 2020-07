Kim, yo soy más rico que tú

Supongo que si fuese hijo de millonario y no hubiese pegado un palo al agua en mi vida sería como ella. Pero afortunadamente no lo soy. No soy como ella y prefiero irme a ver las pinturas rupestres de Cantabria con mi mujer para celebrar que llevamos demasiados años juntos y que todavía no ha sentido la tentación de tirarme de casa. Bueno, matizo, si la ha sentido a mi no me lo ha dicho, seamos precisos y poca broma con estas cosas. Estoy convencido que para ella la vida se resume en tener cosas y cuantas más mejor por poco útiles que sean. ¿Cómo explicarle la felicidad que experimenta uno paseando de buena mañana por la Marjal del Moro con un amigo hablando de todo, de nada y del Valencia CF?

Cuando pasear entre patos y flamencos -o pelícanos, vaya usted a saber que en eso ya no meto más la pata- es el momento que reservas para ti porque el Valencia CF ha vuelto a hacer el ridículo y te espera un día duro, aprendes a saborear las cosas y los momentos y les das el valor que tienen. Y eso le tengo que gradecer a la hija de Peter Lim porque creo que me ha hecho mejor persona. No justifico en absoluto los insultos a Peter Lim porque el Valencia sea un desastre. Nada justifica la violencia física o verbal como tampoco nada justificaba los insultos o amenazas de muerte que recibió Anil Murthy cuando metió la pata hasta el fondo por mandar callar a Mestalla, pero me alcanza para entender que Kim ha intentado defender a su padre. Sin ir más lejos, a Belén Esteban le aplaudimos por eso de que mata por su hija, algo que llevados al extremo haríamos todos. Por ello, puedo llegar a entender a la hija del máximo accionista del Valencia CF cuando ve que insultan a su padre. Digamos que la reacción es humana y cualquiera habría hecho lo mismo, pero digamos también que en caliente nos ha dejado las cosas claritas.

Y el asunto de fondo no es si ella es educada o si lo son los que insultan a través de las redes sociales -que no lo han demostrado ni la una ni los otros-, tampoco lo es que nos recuerde que el Valencia CF es de su padre, el tema es que para ella, no sé si para su padre, el Valencia CF es como un coche o un zapato, nada más. Algo con lo que ella cree puede hacer lo que le dé la gana. Supongo que a todos los valencianistas esa afirmación nos ha dolido en alma por más que ya lo intuíamos, pero pensemos una cosa, nosotros sabemos qué es ser del Valencia CF y ella no, por ello, somos infinitamente más ricos que ella aunque crea que el club es suyo y aunque sea cierto que puede hacer con él lo que le quiera. Kim, si lo dejáis caer, los valencianistas lo recogerán. Con o sin ti. No sufras por ello. PD: Afortunadamente para mi sosiego también ha hablado el hijo de Peter, Kiat. Su mensaje es muy correcto y educado. Y sobre todo, respetuoso con los aficionados del Valencia. Kiat dice que los valencianistas "deben estar muy descontentos con nosotros". Es la primera vez que alguien de la familia Lim admite algo así. Ahora falta saber si Peter piensa como Kiat o como Kim.

Puedes leer más artículos de Carlos Bosch en este enlace.