¿Quiere Parejo seguir en el Valencia CF?

Pues lo siento mucho pero al cosa ha llegado a un punto que lo tengo que decir con claridad. Dani Parejo es el capitán del Valencia CF, el equipo se muere porque está roto y él no aparece por ningún lado. Da hasta lástima verlo jugar a fútbol. Es evidente que el hombre, además de no estar bien físicamente no lo está desde el punto de vista anímico, pero el tema está en que él es el capitán. Y él debe tirar del barco y no me vale que esté enfadado o como le dé la gana estar por las muchos errores que haya podido cometer el Valencia CF con Marcelino o Garay. Ahora estamos tocando fondo y él tiene que aparecer porque lo que está en juego es el prestigio del club y del equipo que él capitanea. Seré claro: dado el nivel futbolístico de Parejo en estos momentos, añadido a que no aparece ni en el campo ni fuera de él, me pregunto seriamente si quiere seguir jugando en el Valencia CF la temporada que viene. Y creo sinceramente que es una duda que él debe despejar en público. La temporada es un desastre y el club es el gran responsable, pero llega el momento de empezar a dar pasos adelante que deben servir para el futuro. El Valencia CF hace un equipo con Parejo y hace otro equipo sin Parejo. Al club también hay que preguntarle, claro.



El hijo de Peter Lim

La respuesta de Kiat, hijo de Peter Lim, ante los mensajes que algunos energúmenos le han enviado por redes sociales en el día de su cumpleaños es digna de aplauso: "A los que me habéis enviado mensajes privados no tan buenos: ojo por ojo y al final todos ciegos. Así que devolveré ese odio en forma de amabilidad y os deseo lo mejor". Kiat ha dicho en alguna ocasión que no puede hablar por su padre, y no ostenta ningún cargo en el Valencia CF, pero es quien es y todo lo que diga puede ser interpretado. Y de la misma manera que es preciso decir que su hermana se equivoca gravemente, es preciso decir que el mensaje que emite él y sobre todo el tono en que lo emite, le hace más bien a su padre que aquello de 'Propietario: Meriton Holdings'. ¡No hay color!



Los políticos otra vez

No digo esto con el ánimo de proteger a Peter Lim. Tiene que cumplir con lo que se comprometió. No hay más. Pero me gusta tan poco que los políticos se metan en esto del fútbol. Sandra Gómez, viceacaldesa de València dice que si Lim es propietario del Valencia CF y toma decisiones también lo es para cumplir los compromisos que adquirió cuando compró el club. Hace nada el Valencia CF ganó la Copa y los políticos se pegaban por salir en la foto. Repito, no se trata de defender a Lim, pero es que siempre van al sol que más calienta y ahora criticar al propietario del club de Mestalla sale rentable...

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.