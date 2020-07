Ojo que Kang In es diferente... en todo

El problema de Kang In en el Valencia CF se llama Rodrigo Moreno. No hay que darle más vueltas. Yo lo tengo claro. En este equipo, hecho para correr que es lo que más le gustaba a quien lo pensó, Marcelino García Toral, Kang In solo puede jugar por detrás del delantero centro, y ahí juega Rodrigo. Son dos futbolistas de características muy diferentes pero en un 4-4-2 son competencia. De por qué Celades empezó apostando por Kang In y poco a poco se olvidó de él podemos hacer teoremas y encíclicas pero sirve de poco. No sé si llegará a tanto como parece, pero es evidente que es un jugador diferente, y el Valencia CF no termina de acertar en la gestión de su juventud. Seguro que el niño ha cometido errores, está en edad de cometerlos, pero no se puede negar que su discurso es coherente: no juego con Marcelino, no juego con Celades y no juego con Voro... pues me voy porque quiero jugar. Ni renovación ni leches. ¿Y el Valencia CF? Pues quiere renovarlo. No sé cómo se puede solucionar porque las dos partes tienen su parte de razón pero no me imagino al Valencia CF traspasando al coreano... A él si lo veo capaz de irse si no lo ve claro. Es diferente en todo.

Los hermanos Marx

Lo que pasa en el Valencia CF no pasa en ningún sitio. Ya he dicho varias veces que los aficionados que tratan de aglutinarse a través de las redes sociales, o de lo que sea, los que ponen una pancarta o cantan una canción y lo hacen desde la preocupación por el futuro de su equipo tienen todo mi respeto. ¡Eso se tiene que aplaudir siempre! Y si trato de escribir mucho sobre esa 'revolución' es porque creo en ella. Y he dicho también que no creo en algo similar a una colecta entre todos para comprarle el club a Peter Lim pero que sí creo en que algo ha hecho 'clic' en la conciencia colectiva del valencianismo y que ese sentimiento está latente y preparado a la espera de que aparezca el líder necesario en el momento oportuno. Creo en eso, y creo que aparecerá por generación espontánea y sin imposiciones interesadas, que será el valencianismo quien lo aúpe. Pero tengo que decir una cosa. En el entorno del Valencia CF pululan personajes que han tratado de liderar una 'oposición' a Lim -por llamarlo de alguna manera- y ahora que el contexto es el adecuado y los aficionados están esperando respuestas y buscan alguien en quien confiar no salen al ruedo a decir "aquí estoy yo, esperaba este momento para deciros a todos que tengo el dinero, y le voy a hacer una oferta a Peter Lim que no podrá rechazar porque como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar porque la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Estos son mis principios, pero si no os gustan, tengo otros". Si es que te tienes que reír.

