Una idea para renovar a Ferran Torres

Con Voro tampoco. Es difícil ganar partidos por arrebato, resumiendo mucho se ganan partidos porque se forma un buen equipo, porque hay un entrenador que consigue que los futbolistas sepan qué hacer en cada situación del juego. Eso del escudo y de correr más que nadie no gana partidos pero ayuda mucho. Sobre todo sirve para momentos de crisis, como la que vive el Valencia CF ahora. Pero no, con Voro tampoco. Tienes la 'mala suerte' de que el rival se pone por delante por una 'jugada extraña', que te puede pasar, pero después no reaccionas, y solo te comes al rival, que está asi en segunda, cuando se queda con diez y decide plantar el autobús frente a la frontal. Hasta ese momento, no lo superas jamás porque no pones la misma intensidad que él. Al respecto, tengo muchas dudas de que los futbolistas que alineó Voro sean los que más ganas tengan de demostrar cosas. Ahora mismo, el problema que tiene Voro es que como entrenador no parece premiar al que lo hace bien. Se limita a parchear porque no es él quien tiene que meterle mano a un vestuario que está en rompan filas.

Porque el responsable máximo del ridículo es Peter Lim, pero a este vestuario hay que meterle mano. Y ya que estamos con asuntos de vestuario que Voro solo puede 'parchear', me pregunto: ¿qué problema hay en que el Valencia CF fiche un entrenador que ponga a Kang In Lee de titular, tenga paciencia con él y termine sacando todo lo que parece llevar dentro? El Valenciaestá obligado a dar con la tecla para que Kang In pase de promesa a realidad. Para que se entienda mejor lo que quiero decir: si Kang In estuviera en cualquier otro equipo de un nivel similar al del Valencia CF, ¿podría ficharlo el Valencia CF? Dicho esto, lo que tienen que analizar bien los dirigentes del club de Mestalla, es decir Meriton, es porqué Ferran y Kang In no renuevan a pesar de que les han hecho a ambos ofertas muy jugosas desde el punto de vista económico. De Ferran he dicho hasta la saciedad, y me reitero, que no me parece en absoluto adecuado que el Valencia CF le haga una oferta de renovación de contrato y él no responda. Y más si tenemos en cuenta que es una oferta que sitúa al jugador entre los cinco mejor pagados de la actual plantilla y tal vez entre los tres mejor pagados de la futura plantilla. Hay quien lo ve lógico como parte de una estrategia negociadora pero yo no lo veo así. En cualquier caso, no es más que una opinión. Lo otro, que ni Kang In ni Ferran quieran renovar hoy con el Valencia CF, no es una opinión, es algo que tiene que generar un profundo debate interno en el club. De hecho, que alguien de Meriton pruebe a decirle a Ferran que el objetivo es remodelar el vestuario para que él sea la gran estrella del equipo. Apuesto a que así tienen opciones de convencerlo...

