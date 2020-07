Salvar a los jugadores para culparlos después

Vamos al grano: Los futbolistas del Valencia CF no son los principales culpables de la ridícula temporada que ha hecho el equipo. Lo son el máximo accionista Peter Lim y el presidente Anil Murthy. Los futbolistas han querido meterse en Europa League, no tengo ninguna duda, pero en el fútbol querer no es poder. Repito, el orgullo por llevar una camiseta vale para situaciones y partidos puntuales, pero para cumplir objetivos en una temporada solo vale hacer un buen equipo, y la palabra equipo implica colectivo. Para ganar partidos hay que tener algo más que intención, hay que tener un plan, y el Valencia CF hoy es un equipo que no tiene plan colectivo para afrontar las situaciones que se plantean durante un partido. Además, los jugadores están mentalmente hundidos y en el vestuario va cada uno por su lado buscando excusas -que tienen de sobra en cada rincón- para no ser los culpables del desastre. Nadie quiere salir en la foto. Los futbolistas del Valencia CF querían ganar al Leganés, no tengo ninguna duda. El problema es que no supieron cómo ganar. Llevan una empanada mental tremenda y así es muy difícil, aunque te enfrentes a un equipo que esté al borde del descenso, porque aún así, ese equipo puede tener las ideas claras que tú.

Decir que los futbolistas del Valencia CF perdieron en Leganés porque días u horas antes el club les comunicó a sus agentes que algunos de ellos -o todos, me da igual- están en el mercado o no se cuenta con ellos para la temporada que viene, es tan simple, que delata a los que tratan de que esa idea germine. Y si germina entre el colectivo del valencianismo, pues que germine, pero no tiene ni pies ni cabeza. El peor partido del Valencia CF tras la reanudación de la Liga no fue en Leganés, fue en Villarrael. Quienes venden esta idea no se dan cuenta de que en el fondo culpan a los futbolistas y no es justo. Vale, aceptamos que en Leganés los jugadores hicieron la mona porque el club les había comunicado que no siguen, bien, eso vale para el partido de Leganés, pero no vale para el partido ante el Villarreal, el Eibar o ante el Ahletic. Si eso los exonera de responsabilidad de la derrota en Leganés, los hace responsables de las derrotas anteriores. Y no, los futbolistas son los que juegan pero las derrotas del equipo en estos últimos días no son responsabilidad única de ellos, tiene otro origen y es el cambio de entrenador y la elección de Celades. Y de eso el responsable es Peter Lim, no los futbolistas. Dicho esto, las luchas en el vestuario son de tal envergadura, que para hacer un equipo que vuelva a ser competitivo hay que cambiarlo de arriba a abajo, como hicieron Marcelino y Mateu. ¡Los capitanes convocaron una cena para hacer piña y casi se quedaron solos! Hay que recomponer ese vestuario para que el nuevo entrenador empiece de cero.

