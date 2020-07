Parejo merece una salida elegante

Falta saber qué dice el mercado pero posiblemente hemos asistido al último partido de Dani Parejo con la camiseta del Valencia CF. En momentos en que más arreciaban las críticas contra él siempre dije que si el mundo se divide entre parejistas y antiparejistas yo estaba en el primer grupo, y hoy lo sigo pensando, pero la realidad es que las demasiadas cosas -y todas malas- que han pasado esta temporada le han superado. Me ha gustado bien poco que en los últimos partidos no haya aparecido mientras el equipo se precipitaba al ridículo por más que el responsable inicial y final de la ridícula y desastrosa temporada sea Peter Lim por las decisiones que fue tomando después de que el Valencia CF ganara la Copa del Rey.

Que sí, que el responsable es Peter Lim, pero el capitán del Valencia CF tiene que dar la cara aunque la temporada ya no tenga remedio. Y Parejo lejos de darla se ha escondido. Fue muy valiente en Anoeta señalando a los defensas en público, cosa que nadie ha hecho con él, y fue muy valiente pidiendo al club que fichase un defensa central, pero si eres el capitán del Valencia CF y valiente delante de un micrófono, luego tienes que ser valiente y dar la cara en el campo. Y todavía lo estamos esperando. El Valencia CF cierra una temporada penosa, termina el último partido de la Liga y él tampoco aparece. Su temporada dentro y fuera del terreno de juego se resume en el gol que le dio la victoria al Sevilla: Reguilón fue a por el balón con todo el ímpeutu y él estaba de paseo a pesar de que la jugada era dentro de su propia área. Y claro, se la llevó Reguilón... Pero seguramente todo esto no sea más que puro 'chau chau', porque por encima de todo ello, está que la voluntad del Valencia CF es que salga del club el capitán que levantó la Copa del Centenario, y eso debería estar por encima de todas las cosas porque es para toda la vida.

Meriton tiene una crisis de reputación tal -merecida y ganada a pulso por otra parte- que arrasa con todo y que no arreglará con el caso Parejo, pero la salida del capitán tiene que ser elegante. El Valencia CF ha decidido que no siga y eso se puede discutir, pero lo que no admite debate es que él y el club han de estar a la altura. La imagen de Dani Parejo levantando la Copa tras ganarle la final al barça en el año en que el Valencia CF cumple cien tiene tal potencia, que no puede dilapidarse por capricho o rencor. No sé si por capricho o rencor decidió Lim cesar a Marcelino y fichar a Celades, pero es una realidad que finiquitó un proyecto y ahora, con el Sevilla en Champions y el Valencia CF fuera de Europa, lo vemos en toda su crueldad, pero si Meriton no es capaz de entender que por encima de una decisión económica o deportiva está el respeto a la HISTORIA del club, estará condenado a finiquitar un proyecto tras otro.

